Alarmstufe Charlie in Berlin

Soap-Check

In der Berliner Wohngemeinschaft überlegt Amelie schon, ob sie Joe von ihrer Hochzeit ausladen sollte.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Jorik bittet Amelie, den Kontakt zu Henni nach der Trennung nicht abreißen zu lassen. Doch Amelie will sich abgrenzen - auch wenn es ihr schwerfällt, Henni aus ihrem Leben zu streichen. Zu Amelies Schrecken entscheidet Jorik, mit Henni zurück nach Berlin zu gehen!Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit von Lale und Theo kommt Theos Vater an den „Fürstenhof“. Theo sieht der Ankunft seines Vaters mit gemischten Gefühlen entgegen und auch Theodor ist mit der Situation etwas überfordert. Als Christoph annimmt, dass Theodor eine Rede halten wird, tut dieser sich schwer damit. Er hat das Gefühl, als Vater nicht gut genug gewesen zu sein. Als er Lale gesteht, dass Theo zu einem tollen jungen Mann geworden ist und das nicht wegen, sondern trotz ihm, hört Theo mit und ist unwillkürlich gerührt.Franzi scheint sich für intensive Küsse zu interessieren. Ein Schlag für Uschi und Hubert - ist Franzi nicht noch viel zu jung dafür? Annalena und Mike streiten immer noch wegen der pinken Shirts. Bekommen die beiden ihre Differenzen in den Griff?Als Paco Stella bittet, Charlottes Beerdigung fernzubleiben, beschleicht Stella ein ungutes Gefühl. Droht sie Paco zu verlieren?Ronja ist fassungslos, dass sich ihr Vater einfach aus dem Staub machen wollte. Doch es macht ihr umso klarer, auf wen sie wirklich zählen kann...Dank Margots Tagebuch tauchen Cecilia und Esma tief in die Vergangenheit ihrer Vorfahren ein... bis der Ausflug im doppelten Sinne ins Wasser fällt...Matteo wünscht sich, dass Valea wieder mit ihm spricht. Die wiederum sehnt sich nach ihrem Zuhause. Kann sie den Schmerz überwinden? Henning ist betroffen, als er erfährt, dass Daniela sich die Schuld für Kims Verhalten gibt. Er sucht nach einem Weg, um für sie da zu sein. Hanna und Imani überlegen, wie sie Kilian und Tom befrieden können. Die teilen ein Erlebnis, das zumindest für einen Burgfrieden reichen könnte.Jessica kann sich nicht erklären, wieso ihre Karte gesperrt wurde, und entdeckt mit Yvonnes Hilfe, dass sie dank ihrer vielen Shoppingtrips in letzter Zeit in einer Ratenfalle gelandet ist... Nihat drückt seiner neuen WG seine Regeln auf und verärgert damit Erik. Dumm nur, dass Nihat bald auf Eriks Hilfe angewiesen ist, als der bei einem Sportkurs als Trainer einspringen sollJule spürt wegen Chris Schmetterlinge im Bauch und flüchtet vor ihren Gefühlen nach Frankfurt. Da Michael Johanns Weinberg übernehmen will, droht Katrin und Alains Traum vom zweiten Weinberg zu platzen. Auch Inga ist aufgewühlt, weil Michael langfristig in Sonnstein bleiben will. Was verbindet sie mit ihm? Robert hat mit einem Rechtsstreit zwischen einem Musiker-Paar zu kämpfen und versucht, sein Dienstjubiläum vor seinen Kollegen zu vertuschen.Nicos Einzug in die Datsche beginnt etwas holprig, doch über ihre gemeinsame Leidenschaft, die Medizin, finden Mutter und Tochter schnell in ihre neue Wohnsituation. Doreen und Paul sind alles andere als begeistert von der Entscheidung ihrer Tochter, bis Erik etwas Ruhe in die Situation bringen kann. Vivian versucht, Dr. Berg von einer innovativen Anschaffung für die Klinik zu überzeugen. Als sie die Belegschaft für ihre Idee begeistern will, greift Dr. Berg durch.Die Stimmung in der WG ist angespannt. Nicht nur, dass Joe die WGler mit Ignoranz straft, jetzt überlegt Amelie auch schon, ob sie ihn von ihrer Hochzeit ausladen sollte. Alarmiert wirbt Bruno bei seinen Mitbewohnern um Geduld und Verständnis. Er selbst weiß doch auch nicht, was in Joe gefahren ist, Sascha unterstützen zu wollen, aber wäre Joe an ihrer Stelle, würde er sie nicht so schnell aufgeben. Das überzeugt die anderen WGler zwar für den Moment, aber Bruno weiß, wie dringend er mit Joe reden und ihn zur Vernunft bringen muss. Doch auch Brunos verzweifelter Versuch, seinem Bruder nahezulegen, wie sehr Joe sie alle vor den Kopf stößt, geht nach hinten los und Bruno muss resigniert erkennen, dass er Joe aktuell nicht helfen kann.