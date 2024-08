«Frozen 3» kommt 2027

Kino-News

Außerdem werden «Toy Story» und «Die Unglaublichen» fortgesetzt.

Disney Animation Pictures hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den dritten Teil vonangekündigt. Der erste Teil kam 2013 in die Kinos und spielte 1,28 Milliarden Dollar ein. Der zweite Teil, der 2019 in die Kinos kommt, übertraf das Ergebnis des ersten Teils und spielte 1,45 Milliarden US-Dollar ein. Disney will die Reihe fortsetzen.Darüber hinaus hat Disney bekannt gegeben, dass ein dritter-Spielfilm in Entwicklung ist. Die Ankündigung wurde von Pixar-Chef Pete Docter am Freitag während Disneys Veranstaltung seiner kommenden Projekte auf der D23 Expo gemacht. Im Originalfilm «Die Unglaublichen» versuchten Mr. Incredible und Elastigirl, ein normales Alltagsleben zu führen, als Superhelden und Aktivitäten mit Superkräften von der Regierung verboten wurden. Der erste Film spielte weltweit über 630 Millionen Dollar ein, die Fortsetzung weltweit 1,24 Milliarden Dollar.Ein weiterer-Film soll am 19. Juni 2016 in die Kinos kommen. Der vierte Teil kam vor fünf Jahren in die Kinos und spielte über eine Milliarde Dollar ein. Fans und Presse waren begeistert.