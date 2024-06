«Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» vorgestellt

Kino-News

Warner Bros. Animation stellte in Annecy erstmals 20 Minuten episches Filmmaterial vor.

First look at ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.’



Der «Lord of the Rings»-Animationsfilmstartet am 13. Dezember 2024 in den internationalen Vorführhäusern. Der kommende Anime-Fantasy-Film unter der Regie von Kenji Kamiyama nach einem Drehbuch von Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou, basierend auf dem Roman „The Lord of the Rings“ von J. R. R. Tolkien. Der von New Line Cinema und Warner Bros. Animation produzierte Film ist ein Prequel zu Peter Jacksons «Der Herr der Ringe»-Filmtrilogie.Am Dienstag wurde bei einer Präsentation beim Animationsfilm-Festival Annecy 20 Minuten Material vorgestellt. Der Krieg der Rohirrim spielt 183 Jahre vor den Ereignissen der Herr der Ringe-Filmtrilogie und erzählt die Geschichte von Helm Hammerhand, einem legendären König von Rohan, und seiner Familie, die ihr Königreich gegen ein Heer von Dunländern verteidigen. Helm wird später der Namensgeber für die Festung Helms Klamm.„Die Geschichte hat so viel Kraft“, wird Kamiyama von „Variety“ zitiert, der von einem Übersetzer unterstützt wurde. Zu ihm gesellten sich in der mit Spannung erwarteten Panel-Diskussion die Produzenten Philippa Boyens (die auch an der Geschichte mitgeschrieben hat), Jason DeMarco und Joseph Chou, die sich mit Andy Serkis unterhielten. Serkis selbst beim Film «Lords of the Rings: The Hunt For Gollum» wieder Gollum verkörpern und Regie führen.