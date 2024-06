Hier wird die Euro 2024 im TV und im Livestream übertragen

Hintergrund

Vier Anbieter übertragen Spiele der Europameisterschaft in Deutschland. Quotenmeter verrät, welcher Sender wann an der Reihe ist.

England gilt als Top-Favorit

ARD und ZDF übertragen alle Spiele der deutschen Mannschaft

MagentaTV zeigt alle Spiele live

RTL mit täglicher TV-Show

Die Fußball-Fans in ganz Europa und darüber hinaus zählen die Stunden bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024. Der Ansturm auf die Karten für die Spiele war enorm, allein in der ersten Phase bewarben sich 20 Millionen Fans für den Kauf von rund 1,2 verfügbaren Millionen Tickets.Damit ist klar, dass viele Fans leer ausgegangen sind und die Begegnungen nicht live sehen können. Umso wichtiger ist daher für sie die Übertragung im Fernsehen. Alle Spiele sind auch dieses Mal live im TV oder per Livestream zu sehen. Die Spiele werden nicht nur beim Rechteinhaber MagentaTV, sondern auch im Ersten, im ZDF und auf RTL zu sehen sein.Am Freitag startet um 21:00 Uhr die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit der Partie des Gastgebers gegen Schottland. Das lenkt das Interesse der internationalen Sportöffentlichkeit auf die Bundesrepublik, die darauf hofft, ihr Sommermärchen von 2006 wiederholen zu können. Die Chancen dafür stehen gut, immerhin zählt Deutschland bei den Buchmachern zu den Mitfavoriten.England werden derzeit die besten Chancen auf den Titel eingeräumt. Dahinter folgt Vize-Weltmeister Frankreich, vor Gastgeber Deutschland. Dessen Favoritenstatus freut nicht nur die Fans, sondern auch die TV-Sender und die Sportwetten-Industrie. Diese hofft auf spannende Spiele, weil diese die zahlreichen Möglichkeiten für Livewetten befeuern. Dort können Fans nicht nur auf die Sieger der jeweiligen Begegnungen setzen, sondern auch auf Torschützen und jenes Team setzen, das als Nächstes ein Tor erzielt.Das Interesse am Turnier wird umso intensiver, je länger sich Deutschland im Turnier halten kann. Die letzten Spiele in der Vorbereitung geben leise Hoffnung, dass die Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann gut vorbereitet sind. Nach zwei Siegen gegen Frankreich und die Niederlande im März war die Euphorie der Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bereits enorm.Die Übertragungsrechte für die Heim-EM hat sich dieses Mal MagentaTV, der Streaming-Sender der Deutschen Telekom, gesichert. Doch ein Großteil der Spiele wird auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein. Es handelt sich dabei um 34 der insgesamt 51 Spiele der Euro 2024. Zuschauer haben dabei die Wahl zwischen der Live-Übertragung im TV oder dem Livestream in den jeweiligen Online-Mediatheken der Sender.Die Gruppenspiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind dabei natürlich von besonderem Interesse. Das ZDF überträgt am 14. Juni das erste Spiel von Deutschland gegen Schottland. Dabei handelt es sich um das Eröffnungsspiel der Euro 2024. Die beiden weiteren Gruppenspiele des Gastgebers gegen Ungarn und die Schweiz sind live im Ersten zu sehen. Deutschland gegen Ungarn findet am 19. Juni statt, Deutschland gegen die Schweiz am 23. Juni.Sollte sich Deutschland für die K.o.-Phase der Euro 2024 qualifizieren und seine Spiele gewinnen, dann werden das Achtel- und das Halbfinale im ZDF live zu sehen sein, das Viertelfinale und das Finale im Ersten. Jene deutschen Anhänger, die keine Karten für die Spiele bekommen konnten, versäumen also auch dieses Mal nichts von den Ereignissen in den deutschen Stadien.Wer jedoch sämtliche Spiele der Euro 2024 im TV miterleben möchte, muss zu MagentaTV wechseln. Dort werden sämtliche Begegnungen live übertragen. Dazu hat sich der Streaming-Sender eine illustre Schar an Kommentatoren und Experten gesichert. Dazu zählen unter anderem Johannes B. Kerner und Michael Ballack.Doch neben den öffentlich-rechtlichen Sendern und MagentaTV steigt dieses Mal ein weiterer Sender im Kampf um die Zuschauer in den Ring. Dabei handelt es sich um RTL. Der Privatsender hat einen Kooperationsabkommen mit der Deutschen Telekom abgeschlossen, das die Übertragung von insgesamt zwölf Spielen ermöglicht.Daneben konnte sich RTL die Rechte für die Höhepunkte aller Begegnungen sichern. Diese Ausschnitte werden nicht nur in den TV-Sendungen, sondern auch online zu sehen sein. Als Gegenleistung kooperiert der Sender mit MagentaTV sowohl beim TV-Studio als auch bei der notwendigen Infrastruktur für die Übertragung.RTL selbst zeigt täglich um 20:15 Uhr eine neue Live-Fußballshow. Diese trägt den Namenund wird von Stefan Raabs neuer Produktionsfirma Raab Entertainment umgesetzt. Die Show soll nicht nur die Ereignisse des Tages einordnen, sondern auch die Höhepunkte der Spiele zeigen. Daneben erwarten die Zuschauer Liveschalten in die Stadien, zu den Fanmeilen und zum jeweiligen Teamquartier.