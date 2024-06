Rundschau

Am Donnerstag startete die neue Serie mit Benedict Cumberbatch, der in die Haut von Vincent Anderson schlüpft.

«Eric» (seit 30. Mai bei Netflix)

«Tires» (seit 23. Mai bei Netflix)

«Atlas» (seit 24. Mai bei Netflix)

«Hit Man» (ab 4. Juli im Kino, außerhalb DACH ab 6. Juni bei Netflix)

«Blue Angels» (seit 23. Mai bei Amazon)

Im New York der 1980er sucht ein verzweifelter Vater, der mit eigenen Dämonen zu kämpfen hat, mithilfe eines Polizisten seinen vermissten neunjährigen Sohn.Ein glückloser Manager versucht, in der Autowerkstatt seines Vaters den Service zu verbessern, den Gewinn zu steigern und dabei seinen unruhestiftenden Cousin im Zaum zu halten.Eine brillante, aber launische Datenanalytikerin, mit einem tiefen Misstrauen gegenüber künstlicher Intelligenz, muss dieser vertrauen, um einen abtrünnigen Roboter zu fassen.In Richard Linklaters schwarzer Komödie nach wahren Begebenheiten funkt es zwischen einem falschen Auftragskiller (Glen Powell) und einer potenziellen Kundin (Adria Arjona).Fliegen Sie mit den Blue Angels in einer brandneuen Dokumentation mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial über ein Jahr bei der Elite-Flugdemonstrationsstaffel der Navy - von der Auswahl über das herausfordernde Training bis hin zur anspruchsvollen Showsaison - und erleben Sie die außergewöhnliche Teamarbeit, die Leidenschaft und den Stolz, die Amerikas Beste, die Blue Angels, antreiben.