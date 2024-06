Blockbuster-Battle

Zwei Actionfilme duellieren sich in diesem Battle mit der Free-TV-Premiere von «Vacation Friends». Wer gewinnt?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Eine global operierende Organisation ist kurz davor, in den Besitz einer gefährlichen Waffe zu gelangen, die die Welt in großes Chaos stürzen könnte. Um sie aufzuhalten, muss sich CIA-Agentin Mason Browne mit ihren größten Konkurrentinnen verbünden: der britischen Technikspezialistin Khadijah, der kolumbianischen Psychologin Graciela, der chinesischen Computerexpertin Lin Mi Sheng und der draufgängerischen Marie aus Deutschland. Ihre hochriskante Mission führt die fünf Frauen um die ganze Welt - von den Pariser Cafés über die marokkanischen Souks bis in das glamouröse Shanghai. Nur wenn sie es schaffen, ihre Rivalitäten zu überwinden und ihre besonderen Fähigkeiten zu vereinen, können sie ihren mächtigen Gegner besiegen. Gemeinsam bilden sie eine schlagkräftige neue Agenteneinheit: Codename "355".The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Nachdem Marcus seiner Freundin Emily im Urlaub in Mexiko einen Heiratsantrag gemacht hat, werden die beiden vom Pärchen Ron und Kyla in deren Luxus-Suite eingeladen. Der Abend eskaliert und die einzige Erinnerung, die Marcus bleibt, ist, dass er Sex mit Kyla hatte. Einige Monate später findet die Hochzeit statt, die von ihrer Urlaubsbekanntschaft gecrasht wird. Kyla ist schwanger und behauptet, dass Marcus etwas damit zu tun hat.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing Ex-Wildhüter Owen Grady auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben. Quotenmeter urteilte : „Mit einem besseren Drehbuch wäre hier noch deutlich mehr drin gewesen.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6