Zweite «Haus der Träume»-Staffel wechselt zu VOXup

TV-News

Nach schwachen Quoten der ersten Staffel werden alle sechs Folgen werden an Heiligabend ausgestrahlt.

Im vergangenen Jahr hatte RTL nicht nur «Sisi» als Event-Serie im Weihnachtsprogramm, sondern kurz vor dem Fest auch die RTL+-Serie, deren erste Staffel im September 2022 erschien und passend zur TV-Ausstrahlung kurz vor dem Jahreswechsel beim Streamingdienst mit sechs weiteren Episoden fortgesetzt wurde. Die Free-TV-Premiere der ersten Staffel am 20. und 21. Dezember 2022 floppte aber kolossal. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern stand ein Marktanteil von lediglich 5,4 Prozent zu Buche.Die zweite Staffel blieb bislang auf der Streaming-Plattform versteckt, nun hat der Spartensender VOXup die Ausstrahlung angekündigt. An Heiligabend sendet man alle sechs Folgen auf einen Schlag, sodass die um 20:15 Uhr startende Ausstrahlung um 1:50 Uhr beendet sein wird.«Das Haus der Träume» spielt im Berlin der 1920er-Jahre, damals schillerte und strahlte die Metropole im Aufschwung, wobei sie gleichzeitig vor Dreck und Armut nur so strotzte. Der Hauptschauplatz ist das erste Kreditkaufhaus Deutschlands, das Kaufhaus Jonass, das heute noch immer am selben Ort in der Torstraße 1 steht und unter dem Namen „Soho House“ bekannt ist. Die Geschichte der dramatischen deutschen Zeitenwende wird aus der Perspektive einer jungen Frau und einer jüdischen Familie erzählt. In den Hauptrollen spielen Naemi Florez, Ludwig Simon sowie Nina Kunzendorf, Alexander Scheer und Samuel Finzi. Die Produktion verantwortete X Filme Creative Pool. Umut Dağ führte bei den Folgen sieben bis zwölf Regie. Die Drehbücher stammen von Head-Autorin Conni Lubek in Zusammenarbeit mit Silja Clemens, Holger Joos und Carola M. Lowitz.