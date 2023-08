Stefan Jürgens quittiert am 20. Oktober den Dienst

TV-News

Zum Beginn der 17. Staffel haben die Produzenten allerdings Martin Gruber verpflichtet.

Kommen und gehen: Mit den elf neuen Folgen vonmüssen sich die Zuschauer auf Veränderungen einstellen. Der Schauspieler Martin Gruber, bekannt aus «Sturm der Liebe» und «Die Bergretter», wird in Österreich heimisch. Wie der Schauspieler stammt auch seine Figur aus München. Das ZDF strahlt die neuen Folgen ab Freitag, 6. Oktober 2023, um 18.05 Uhr aus.In der Folge „Grenzen“, die am 20. Oktober ausgestrahlt wird, verlässt Stefan Jürgens die Rolle des Carl Ribarski. Er spielte die Hauptrolle 14 Jahre lang und übergibt an Oberst Dr. Henriette Wolf (Brigitte Kren). Für das Team der «SOKO Wien» rund um Chefin Wolf ist kein Rätsel zu schwierig, kein Mord zu perfide und kein Täter zu clever.In Österreich wurden die Geschichten rund um die Wiener Schifffahrtspolizei (See- und Wasserschutzpolizei) bereits zwischen dem 21. Juni und 25. Oktober 2022 ausgestrahlt. Während die «SOKO Kitzbühel» hauptsächlich Fälle im alpinen Raum bearbeitet, ist die Wiener SOKO für die Aufklärung und Bekämpfung von Verbrechen auf und an der Donau und ihren Nebenflüssen zuständig.