Darum sollten Arbeitgeber weiterhin auf Corona testen!

Vermischtes

31. Januar 2023, 08:38 Uhr

Die Arbeitswelt beginnt, sich zu verändern. Immer mehr Arbeitgeber erkennen, dass Produktivität sich nicht anhand der abgeleisteten Stunden messen lässt.

Schnelltests kaufen: warum eigentlich?

Welche Branchen sind auf Schnelltests angewiesen?

Welche Arten von Schnelltests sind zu empfehlen?

Spielt die Qualität von Corona-Tests eine Rolle in Unternehmen?

Im Fachhandel Geld sparen

Fazit

In der Vergangenheit war es normal und erwünscht, dass sich Angestellte krank zur Arbeit begeben. Glücklicherweise hat bei etlichen Unternehmen ein Umdenken eingesetzt. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Infektionsschutz Produktivität erhält. Je mehr infizierte Mitarbeiter trotz Krankheit arbeiten gehen, desto mehr Kollegen werden auch angesteckt. Im schlimmsten Fall kommt es zu Engpässen, die das Unternehmen viel Geld kosten. Intelligent geführte Firmen überlegen sich daher, wo sie günstige Corona Selbsttests kaufen können. Je häufiger die Belegschaft getestet wird, desto niedriger der Krankenstand!Die wenigsten von uns führen Schnelltests gerne durch. Trotzdem ist es ein Zeichen von Respekt den Mitarbeitern gegenüber, wenn diese kostenlose Covid-19 Tests erhalten. Auch wenn eine Ausgabe nicht mehr gesetzlich verpflichtend ist, kann man als Unternehmensführung ein Zeichen der Wertschätzung setzen: „Ich möchte nicht, dass du krank wirst!“. Denn: Eine breitflächige Teststrategie kann Infektionen verhindern. Wichtig ist, diese Tatsache geschickt zu kommunizieren. Selbstverständlich kommt ein niedriger Krankenstand auch dem Unternehmen an sich zu gute. In vielen Branchen wie der Gastronomie herrscht chronische Mangelbesetzung. Fallen weitere Mitarbeiter krankheitsbedingt aus, dann hat dies mitunter weitreichende Konsequenzen für den Geschäftsbetrieb. Deshalb ergibt es durchaus Sinn, Corona Selbsttest kaufen zu lassen um diese gratis auszugeben. Zudem stehen Unternehmen auch in einer sozialen Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Sie sollten einen Beitrag zum allgemeinen Infektionsschutz leisten und verhindern, dass die schwächsten unter uns gefährdet werden.Ein Hygienekonzept, welches Schnelltests einschließt, ist in allen Branchen unabdingbar, in denen es zu viel Kundenkontakt kommt. Verkäufer sollten sich regelmäßig testen lassen, aber auch Kellner und Servicemitarbeiter. Herrscht im Großraumbüro keine Maskenpflicht, ist auch hier die Ansteckungsgefahr groß. Als Unternehmensleitung sollte man sich dieser Gefahr bewusst sein und gezielt gegensteuern. Aber auch im sozialen Bereich muss zwangsläufig getestet werden. Gerade Pfleger in Seniorenheimen oder Krankenhäusern gefährden geschwächte Menschen, wenn eine Testung unterbleibt. Eine besonders hohe Infektionsgefahr besteht auch in KITAS.Am bekanntesten ist der Nasenabstrich. Mittlerweile können die meisten Menschen diese Art von Test schnell und sicher selbstständig durchführen. Leider gibt es Personen, die den Nasenabstrich als sehr unangenehm oder gar schmerzhaft empfunden. Als Unternehmensleitung ist man gut beraten, alternative Corona Selbsttests zu kaufen und an die Beschäftigten weiterzureichen. So kann die „Mitmach-Rate“ erhöht werden. Beliebt sind etwa Spucktests, bei denen eine Speichelprobe abgegeben wird. Auch diese Tests kann man mittlerweile im Fachhandel problemlos erwerben.Prinzipiell sind alle am Markt erhältlichen Schnelltests geeignet um Infektionen mit dem Covid-19 festzustellen. Trotzdem ergibt es Sinn, die Tests bei einem vertrauenswürdigen Shop zu bestellen, der Original-Tests bereithält. Leider ist es nicht auszuschließen, dass schwarze Schafe am Markt operieren und die Pandemie zur Erzeugung von Profit ausnutzen. Seriöse Onlineshops sind in Deutschland oder der EU ansässig. Sie setzen auf volle Transparenz, indem Zertifikate frei zur Verfügung gestellt werden.Durch die Corona-Krise befinden sich noch immer viele Unternehmen in einer wirtschaftlichen Schieflage. Umso wichtiger ist es, zusätzliche Belastungen möglichst gering zu halten. Kleinere Betriebe können Schnelltests problemlos in der Drogerie erwerben. Je häufiger jedoch getestet wird und je größer die Belegschaft ist, desto wichtiger sind Rabatte und Sparaktionen. Im Online-Fachhandel werden größere Mengen an Schnelltests oft großzügig rabattiert. Bei sehr hohen Abnahmemengen ist es zudem meist möglich, einen Sonderpreis auszuhandeln.Verantwortungsvolle Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern Schnelltests zur Verfügung. Ein niedriger Krankenstand steigert die Produktivität und verhindert Engpässe in Betriebsabläufen. Wer im Onlinehandel Schnelltests bestellt, kann die finanzielle Belastung durch das abgreifen von Rabatten verringern