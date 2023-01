Podstars

Seit über einem Jahr nimmt sich der Deutschlandfunk-Podcast Zeit, wichtige Themen zu besprechen.

«Wissenschaft im Brennpunkt» ist ein spannender Podcast von Deutschlandfunk. Bei verschiedenen Reportagen und Interviews gehen die Sprecher auf die verschiedensten Themen im Bereich Wissenschaft ein. Dabei nimmt Deutschlandfunk sich die Zeit, den Podcast aufwendig zu produzieren und Features, Interviews und Reportagen gründlich zu durchleuchten. Im Podcast «Wissenschaft im Brennpunkt» werden Fragen beantwortet, die sich vielleicht jeder einmal stellt. Dabei werden unwahrscheinlich klingende Fragen zumindest in Erwägung gezogen. Dies ist zum Beispiel bei der Frage, ob ein Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt einen Sturm auslösen könnte, der Fall.Deutschlandfunk besteht seit über 40 Jahren und ist vor allem für stündliche Nachrichten und Programmansagen sowie Langformate bekannt. Nur an wenigen Stellen werden die Sprecherinnen und Sprecher vorgestellt. Dennoch ist der Sender in bedeuteten Maße von den Stimmen geprägt. Viele Zuhörer werden schon seit vielen Jahren von den charakteristischen Klängen der verschiedenen Sprecherinnen und Sprecher begleitet. Präzise Informationen über Politik, Wirtschaft und Kultur werden seit einigen Jahrzehnten an die Zuhörer und Zuhörerinnen weitergegeben. Presseschauen, Nachrichten und Reportagen aus Deutschland und der ganzen Welt und aktuelle Ereignisse werden auf eine äußerst angenehme Weise bei dem Radiosender erläutert.Mit dem Podcast «Wissenschaft im Brennpunkt», der seit 31. Dezember 2021 wöchentlich erscheint, bekommen Zuhörer tolle Einblicke zu verschiedenen Themen. Die Podcastfolgen sind immer super gut recherchiert und sehr interessant. Die Themen sind dabei abwechslungsreich gewählt. Den Podcast gibt es auf unterschiedlichen Plattformen zum Streamen. Dazu zählen Spotify, die ARD Audiothek, Deezer und viele weitere mehr. Die Folgenlänge beträgt jeweils etwa 30 Minuten. Die Folgen tragen zum Beispiel die Titel "Schmutzige Weiten/Wie viel Raumfahrt verträgt die Erde?", "Medikamente gegen die Demenz/Wann heilen wir Alzheimer?", "Auslese: Vom Labor in die Klinik/ mRNA, Genscheren und die Zukunft der Medizin", oder "Fatu braucht Kinder / Letzte Rettung für das Nördliche Breitmaulnashorn". Auf der Deutschlandfunk Internetseite können die Folgen ebenfalls gestreamt werden. Viele der Folgen besitzen noch einen zusätzlichen Text zum Durchlesen.