RTL zeigt auch mögliches EM-Finale

TV-News

Heute Abend entscheidet sich, ob die Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag um die Goldmedaille spielen wird. RTL wäre in jedem Fall dabei – auch beim Spiel um Platz drei.

Laut RTL-Kommentator trifft die deutschen Basketball-Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend auf „DIE europäische Basketball-Mannschaft der letzten 15 Jahre“. Damit gibt der Basketball-Enthusiast Halbfinalgegner Spanier die Favoriten-Rolle, zeigt sich gleichzeitig auch positiv: „Aber möglich ist ein Sieg der Deutschen natürlich!“ Egal wie das Halbfinale, das bei RTL im Free-TV sowie bei MagentaTV übertragen wird, ausgeht, ein mögliches Finale mit deutscher Beteiligung oder das Spiel um Platz 3 wird auch am Sonntag im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das gab der Kölner Sender am Freitagmorgen bekannt, der sich mit der Deutschen Telekom erneut auf eine Sublizenz einigen konnte. Sämtliche Spiele werden weiterhin bei MagentaTV ausgestrahlt.Übertragungsstart bei einem möglichen Finale wäre am Sonntag, den 18. September, wie bislang gewohnt um 20:15 Uhr, um 20:30 Uhr erfolgt der Tip-off. Das Spiel um Platz 3 der EuroBasket 2022 beginnt um 17:15 Uhr, RTL wäre bereits ab 16:45 Uhr auf Sendung.Als Kommentator bleibt Frank Buschmann gesetzt, der sowohl am Sonntag als auch heute Abend gemeinsam mit Rekordnationalspieler Patrick Femerling aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena berichten wird. Laura Papendick übernimmt die Moderation rund um das Spiel, sie wird erneut mit Deutschlands erfolgreichstem Basketballer aller Zeiten Dirk Nowitzki sprechen.