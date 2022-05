Tagessieg: Karin Sass räumt auch mit einer Wiederholung ab

Quotennews

Ein alter «Usedom-Krimi» setzte die sehr gute Performance am Donnerstag fort.

Schon vor acht Tagen bewies das Team rund um, dass sich deren Kriminalfälle bestens wiederholen lassen. Die Reihe mit Katrin Sass wurde wiederholt und über viereinhalb Millionen Fernsehzuschauer ließen sich die Ausstrahlung nicht entgehen. Die entsprechende Episode erzielte bei der Erstausstrahlung 6,62 Millionen Zuschauer. Jetzt stand der Spielfilm „Schmerzgrenze“ an, der im Herbst 2020 sogar 9,93 Millionen Zuseher anlockte.Der 90-Minüter, in dem neben Sass auch Max Hopp, Rikke Lylloff, Till Firit und Rainer Sellien mitspielte, lockte 5,34 Millionen Zuschauer an und wurde so mühelos Tagessieger. Die Produktion, die von Michael Vershinin geschrieben wurde, kam auf einen Marktanteil von 21,2 Prozent. Die Regiearbeit von Maris Pfeiffer schnappte sich nur 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man sich mit 9,3 Prozent Marktanteil zufriedengeben musste.In, die trotz Feiertag um 23.50 Uhr gesendet wurde, hatte die Comedienne dieses Mal den Komiker und Parodisten Max Giermann zu Gast. Die Sendung, die sich um Gender-Pay-Gap drehte, wollten 0,78 Millionen Zuschauer sehen. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf maue 8,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,6 Prozent ein. 0,15 Millionen junge Zuschauer waren unter dem Publikum.