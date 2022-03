Mehr vom Hundeprofi Martin Rütter bei RTL

Quotennews

Kurz nach dem Ende des letzten Formats, ist der Profi mit Welpen zurück. Am Abend schob sich der Sender mit «Tomb Raider» vor das restliche Filmprogramm.



RTL startete gestern ab 17.30 Uhr in eine neue Staffel von. Der Hundetrainer begleitet in dem Format Familien, Singles und Paare durch die Anfangszeit mit ihrem Hundewelpen und gibt viele praktische Tipps. Das Programm war in den vergangenen Staffeln noch ab 19.00 Uhr auf Sendung gegangen, wodurch der Sender nun an Reichweite einbüßte. Dennoch glückte der Auftakt mit 2,29 Millionen Fernsehenden sowie einem hohen Marktanteil von 9,8 Prozent. Die 0,65 Millionen Jüngeren lagen bei einer guten Quote von 12,5 Prozent.Am Abend übertrug der Sender den Actionfilm «Tomb Raider» ► , der sich mit 1,73 Millionen Zuschauern zum ersten Mal seit Wochen auch wieder knapp vor die Kochshow bei VOX schob. Dennoch war mit mauen 5,7 Prozent Marktanteil weiterhin Luft nach oben. Die 0,75 Millionen jüngeren Fernsehenden sicherten sich akzeptable 9,3 Prozent. Sat.1 begeisterte mit der Parodie1,16 Millionen Zuschauern, was ein mageres Resultat von 3,7 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,53 Millionen Werberelevanten waren passable 6,5 Prozent möglich.ProSieben startete erst ab 22.30 Uhr mit dem Filmprogramm. Hier kam der Detektivthrillernoch auf 0,39 Millionen Interessenten, was mäßigen 3,1 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,16 Millionen Umworbenen blieben bei schwachen 5,0 Prozent hängen. RTLZWEI fuhr mit der Komödieeine solide Quote von 2,4 Prozent bei einem Publikum von 0,74 Millionen Menschen ein. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen auf eine hohe Sehbeteiligung von 6,4 Prozent.