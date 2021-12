«The Bachelor»: Cassie Randolph lehnt Angebot ab

US-Fernsehen

Das TV-Sternchen wird nicht in Colton Underwoods Netflix-Show auftreten.

Das Produktionsteam hinter Colton Underwoods neuer Netflix-Show hat seine Ex-Freundin Cassie Randolph gebeten, in der Serie aufzutreten, aber sie hat es abgelehnt, wie mehrere amerikanische Medien berichten. Die beiden haben sich in der ABC-Showkennen und lieben gelernt, allerdings hat sich Underwood in der Sendung «Good Morning America» als homosexuell geoutet.Die Idee für Randolphs Szenen wäre gewesen, dass sie sich mit Underwood zusammensetzt, damit er offen über seine Sexualität und die Fehler spricht, die er bei der Beendigung ihrer Beziehung gemacht hat. Nachdem sich das Reality-TV-Paar getrennt hatte, enthüllten Gerichtsdokumente, dass Randolph im September 2020 eine einstweilige Verfügung gegen Underwood einreichte und behauptete, er habe sie gestalkt und einen Peilsender an ihrem Auto angebracht. Zwei Monate nach der Einreichung ließ Randolph die einstweilige Verfügung und die polizeilichen Ermittlungen fallen.Als Underwood in einem landesweiten Fernsehinterview enthüllte, dass er schwul ist, wurde sein Coming-Out mit heftigen Reaktionen quittiert, da viele die Frage stellten, ob er seine Sexualität benutzte, um seine Taten in der Vergangenheit zu negieren. Als dann bekannt wurde, dass er seine eigene Netflix-Serie bekommen hatte, sammelte eine Change.org-Petition Tausende von Unterschriften, um Netflix zu drängen, die Serie wegen der Stalking-Vorwürfe abzusetzen.