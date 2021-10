3 Quotengeheimnisse

Die vergangenen sieben Tage waren für Late-Night-Shows keine tollen Tage. Weder Ina Müller, noch Micky Beisenherz überzeugten. Klaas Heufer-Umlauf dürfte derzeit überhaupt nicht zum Lachen sein.

Schon vier Mal kam die Late-Night-Show mit Ina Müller auf fantastische Werte bei den 14- bis 49-Jährigen, doch in den vergangenen zwei Wochen ging die Sendung sprichwörtlich baden. Nur 5,5 und 4,4 Prozent fuhr man ein, die Reichweiten lagen bei 0,15 und 0,09 Millionen. Insgesamt wollten 0,85 und 0,74 Millionen Zuschauer das Format sehen. Am Donnerstag ist noch eine Folge zu sehen, dann übernehmen Michl Müller und Thorsten Sträter.Nach fünf Monaten war die Talkshow mit Susan Link und Micky Beisenherz wieder auf Sendung. Mit der Sendung, in der unter anderem Riccardo & Anna Simonetti ihr Buch vorstellten, wurde ein weit unterdurchschnittlicher Marktanteil von 8,1 Prozent ermittelt. Mit 0,89 Millionen Fernsehzuschauern verbuchte die achte Ausgabe im Ersten die allerniedrigste Reichweite. Nur 120.000 14- bis 49-Jährige schalteten ein, sodass man auf maue 4,3 Prozent Marktanteil kann.In den vergangenen drei Wochen konnte die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf überhaupt nicht punkten. Ende September war das Moderatoren-Duo Linda Zervakis und Opdenhövel zu Gast, im Mittelpunkt stand die Entfernung von Klaas‘ Statue am Berliner Hauptbahnhof. In der vergangenen Woche machte man eine Ausgabe, die wie üblich nicht geschnitten wurde, die aber eher wie verunglücktes Lokalfernsehen wirkte. 0,31, 0,33 und 0,52 Millionen Zuschauer waren die schwache Ausbeute. Bei den Werberelevanten enttäuschte die Florida-Produktion mit 5,5, 3,9 und 5,5 Prozent.