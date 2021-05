Die Kanzlerkandidaten im Gespräch bei rbb

Radio

Die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) treffen sich beim rbb zu einem Polittalk.

Im Rahmen destreffen sich die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und der Kandidat der SPD, Olaf Scholz zum ersten Mal als offizielle Kanzlerkandidaten ihrer Parteien auf einen Talk. Schlägt dabei Erfahrung neuen Schwung? Oder Frische das Bewährte? Wie groß ist der Wunsch nach einem Wechsel, nach neuen Konstellationen und Koalitionen? Was schätzen die beiden Kandidaten am jeweils anderen? Die Antworten zu diesen Fragen werden am 17. Mai um 23:50 Uhr im rbb Fernsehen zu finden sein.Baerbock und Scholz wollen zudem im selben Potsdamer Wahlkreis ein Direktmandat erringen, was es zuvor bei zwei Kanzlerkandidaten noch nicht gab. Der Talk kann auf verschiedenen Wegen mitverfolgt werden, so können die Zuschauer den Talk über den Livestream auf inforadio.de/polittalk und in der Inforadio-App, auf rbb24.de oder auf den Facebook-Seiten von rbb24, der Bertelsmann Stiftung sowie der Süddeutschen Zeitung mithören. Zudem wird der Talk auch im Inforadio live ab 20:15 Uhr und im rbb Fernsehen um 23:50 Uhr ausgestrahlt. Dabei werden Zuhörer von Angela Ulrich für das Inforadio und Stefan Braun für die Süddeutsche Zeitung geführt.Neben dem Polittalk war Annalena Baerbock auch schon im ProSieben-Interview, zu dem auch Olaf Scholz am Mittwoch, dem 12. Mai, eingeladen ist. Diese Interviews sind mit 0,72 Millionen Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen vor allem für die jüngere Zielgruppe gemacht, doch wurden bei dem letzten Baerbock-Interview wegen fehlender kritischer Fragen und Applaus am Ende des Interviews durchaus auch kritisiert.