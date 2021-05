Timur Ülkin bekommt neue Serie

TV-News

Die Dreharbeiten zu dem «GZSZ»-Spin-Off «Nihat – Alles auf Anfang» haben begonnen.

Der «GZSZ»-Star Timur Ülker (2. v. rechts) bekommt nun mitseine eigene Serie auf RTL und TVNow. Am heutigen Montag, 3. Mai, fällt die erste Klappe des Zehnteilers von UFA Serial Drama, die Dreharbeiten finden dabei in Berlin und Umgebung statt. Die Produktion wird noch bis voraussichtlich Ende Juni andauern und steht unter der Leitung von Produzentin Dominique Moro und Christine Melzer. Regisseurs ist dabei Christian Singh und als Executive Producer seitens RTL arbeitet Christiane Ghosh. Die Redaktion hierbei liegt bei Christina Pachutzki.Inhaltlich lehnt sich die Serie stark an das Vorbild «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» an und liefert ebenfalls Themen wie Freundschaft, Drama, Liebe und Crime: Nihat Güney macht sich auf die Suche nach seiner Herkunft und seiner Familie. Er trifft dabei auf eine komplett andere Welt sowie einige alte und neue Weggefährten. Dreh- und Angelpunkt der Serie ist die Kiez-Kneipe „Cherry Palace“. Die Produzentin Dominique Moro sieht die Serie als perfekte Plattform für ein «GZSZ»-Spin-Off: „Als RTL und TVNow die Entwicklung für ein weiteres GZSZ-Spin-Off in Auftrag gegeben haben, wussten wir schnell, dass Nihats Geschichte die perfekte Plattform dafür bietet. Emotional, sexy und vor allem spannend wird diese in «Nihat - Alles auf Anfang» in einer eigenen Serie weitergeführt. Die Zuschauer werden hautnah dabei sein, wie Nihat den Kolle-Kiez verlässt, um sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu machen. Seine Intelligenz, seine Schlagfertigkeit und sein unverkennbarer Humor begleiten ihn bei dem Abenteuer in eine Welt, die er bisher nicht kannte.“Timur Ülkin, der Hauptdarsteller der Serie ergänzt: „Als ich die Rolle Nihat für die RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» übernommen habe, hätte ich niemals gedacht, dass dieser Charakter das Publikum so mitreißen würde. Nun, drei Jahre später, geht ein weiterer Traum für mich in Erfüllung: Ich werde die Hauptrolle in einer speziell von UFA Serial Drama und der RTL-Redaktion für meine Figur entwickelten Serie übernehmen: «Nihat - Alles auf Anfang». Ich freue mich schon sehr darauf und werde mein Bestes geben, damit diese Produktion, die im Herbst bei RTL und auf TVNow läuft, einfach großartig wird!“ Damit hat Ülker auch den Startzeitraum für die Serie bei RTL verraten. Bei TVNow soll die Sendung schon vorher zu sehen sein.