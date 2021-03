Sina Scherzant: Es geht nicht darum Regierungsvertreter:innen durch den Kakao zu ziehen

Interview

Marius Notter und Sina Scherzant betreiben einen erfolgreichen Instagram-Account über die typischen Deutschen. Im Gespräch mit Quotenmeter äußern sich die Autoren des Buches „Noch drei Treuepunkte bis zum Pfannen-Set“ zu Rassismus in Social-Media und wie man heutzutage Geld verdienen kann.

Beim Thema Bonusprogramme geraten die Deutschen in einen Zwiespalt. Einerseits lieben sie alles, was mit sammeln, Rabattaktionen und „Geld zurück“ zu tun hat, andererseits schwebt die Angst vor dem Datenklau stets über ihnen. Bei Bonusprogrammen - vorausgesetzt sie werden von den Nutzer:innen als seriös wahrgenommen - überwiegt der Wunsch nach finanziellem Vorteil aber offenbar gegenüber den Überwachungsängsten. Es würde mich jedoch nicht überraschen, wenn der ein oder andere mit einem erfundenen Namen auf der Paybackkarte herumlaufen würde.Wie Marius schon gesagt hat, offenbaren sich bei der Daten-Thematik Zwiespälte und Widersprüche. Das hat aber neben Ängsten auch sicher viel mit Unwissenheit zu tun. So ist ja auch immer wieder zu beobachten, dass Leute in sozialen Netzwerken irgendwelche schlecht gebastelten Share Pics, also Bilder zum Weiterleiten, teilen, wobei sie dann glauben, sie könnten damit der Weitergabe ihrer Daten auf der jeweiligen Online-Plattform widersprechen.Wir möchten uns selbst nicht so eine Deutungshoheit über den Begriff zusprechen, indem wir ihn anderen erklären. Schließlich haben wir ihn nicht erfunden. Wer aber ahnungslos ist und dem Begriff auf die Spur gehen möchte, wird mithilfe von Internet-Suchmaschinen schnell fündig.Memes sind… gute Frage, was sind Memes? Vielleicht sind Memes die Karikaturen des Internets, nur dass wir nicht zeichnen, sondern Fotos und Videos durch Textzufuhr in andere Kontexte setzen und mit einer Pointe versehen.Das bedeutet auch Verantwortung. Wir überlegen uns in der Regel sehr genau, was wir posten und kontrollieren unsere Memes immer gegenseitig. Außerdem betreiben wir sehr zeitintensives Community-Management, das bedeutet, wir überprüfen die Kommentare und achten darauf, dass niemand beleidigt wird und dass dort keine verschwörungstheoretischen, rassistischen, sexistischen oder sonst wie menschenfeindlichen Aussagen getätigt werden. Außerdem greifen wir in unseren Stories oder in den Memes auch immer wieder gesellschaftlich relevante Themen auf.Das kann man nicht so pauschal sagen. Es geht uns ja nicht per se darum, Regierungsvertreter:innen durch den Kakao zu ziehen, das ist nicht das Hauptaugenmerk der Seite. Dennoch gibt es einige Politiker:innen, die entweder mit ihren Aussagen, Handlungen oder ihren eigenen Social-Media-Auftritten immer mal wieder guten Stoff für Memes bieten.Ja, glauben wir. Und in dem Fall wären die Rassismus-Vorwürfe dann auch berechtigt. Deswegen machen wir das nicht.Wenn nicht gerade Corona ist, lassen wir uns natürlich viel im Alltag inspirieren, in der Bahn, im Café, im Supermarkt und so weiter. Diese Momente, die viele Leute kennen und schon aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben - mal beobachtet man das Klischee, mal ist man selbst das Klischee - machen unsere Memes ja aus. In Zeiten wie diesen, in denen man nicht so viel unterwegs ist, bezieht man sich dann tatsächlich stärker auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen und Debatten.Am Anfang war das Ganze ein reines Spaßprojekt, das dann aber schnell durch die Decke gegangen ist und auch immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Da muss man sich dann natürlich irgendwann überlegen: Entweder man investiert weniger Zeit rein oder man schaut, ob man vielleicht auch ein bisschen Geld für die eigene Kreativarbeit bekommen kann. Für uns war immer klar, dass wir die Seite nicht mit Werbung zuballern wollen, deswegen machen wir sehr selten Kooperationen. Eine tolle Möglichkeit uns über den Meme-Account hinaus kreativ zu entwickeln, ist eben der zu Beginn angesprochene Roman, den wir im Rowohlt Verlag herausbringen. Da können wir die Figuren aus unseren Memes weiterentwickeln, uns kreativ austoben und an einigen Stellen mehr ins Detail gehen als wir es in den Memes können.