Primetime-Check

Wie schnitt «Germany’s Next Topmodel» ab? Punktete RTLZWEI mit seiner Kiez-Doku?

Das ZDF war mitwieder die Nummer eins am Donnerstag. 7,48 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 23,2 Prozent. Dasverbuchte im Anschluss 5,66 Millionen Zuschauer und 21,1 Prozent, bei den jungen Leuten kamen beide Formate zunächst auf 10,7 und dann auf 11,3 Prozent. Die Talkshowsorgte ab 22.25 Uhr für 3,43 Millionen Zuschauer sowie 17,2 Prozent bei allen und 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.brachten dem Ersten 4,46 Millionen, die Marktanteile lagen bei 13,7 sowie 6,1 Prozent. Die Sendungenunderzielten 2,71 sowie 2,20 Millionen, die Formate sorgten für Marktanteile von 9,7 respektive 9,6 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 5,6 und 7,4 Prozent auf der Uhr. Unterdessen unterhielt2,49 Millionen Zuschauer und 8,5 Prozent, mit 1,65 Millionen Umworbenen fuhr man 20,5 Prozent Marktanteil ein.Bei RTL sorgtenur für 1,41 Millionen Zuschauer, danach fuhren zwei-Folgen 1,17 sowie 1,11 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 9,1, 7,1 und 7,1 Prozent.brachte Sat.1 1,18 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 5,8 Prozent Marktanteil ein.Eine neue-Folge brachte Kabel Eins 0,95 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,6 Prozent. Mitverbuchte RTLZWEI 0,67 Millionen Zuschauer, eheauf 0,48 Millionen kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 4,7 sowie 5,5 Prozent Marktanteil ein. VOX sicherte sich mit1,48 Millionen Zuschauer, der Film holte 7,7 Prozent in der Zielgruppe.