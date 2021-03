Starzplay zeigt «Interview mit einem Mörder»

Vermischtes

Die True-Crime-Serie erzählt die Geschichte des bekannten Serienmörders Sam Little, der weit mehr als 50 Morde begangen hat.

Kurz vor dem Jahreswechsel ist der Serienmörder Sam Little, der in seinem Leben mehr als 50 Frauen ermordet hat, in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Zu diesem Zeitpunkt saß er aber erst sechs Jahre im Gefängnis, obwohl die Morde in den 1980-er Jahren begangen wurden. Er hatte sich jahrzehntelang der Strafverfolgung für seine Verbrechen entzogen. Starzplay, der internationale Streamingdienst von Star zeigt nun die Geschichte des Serienmörders. Ab dem 18. April erscheint jeden Sonntag eine neue Folge der fünfteiligen Serie in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, in den Benelux-Staaten sowie in Kanada, Japan, Brasilien und Lateinamerika. Jeden Sonntag wird eine neue Episode gezeigt.Die intensive und komplexe Serie erzählt die außergewöhnliche Geschichte der Beziehung zwischen der gefeierten Autorin und Journalistin Jillian Lauren und dem bekanntesten Serienmörder der amerikanischen Geschichte und ihrem Wettlauf gegen die Zeit, um seine Opfer noch rechtzeitig zu identifizieren. Aus der Sicht von Lauren und mehreren Ermittlerinnen, Überlebenden und Familienmitgliedern der Opfer wirft «Interview mit einem Serienmörder» ein Licht auf systemische Probleme im amerikanischen Strafrechtssystem, einschließlich der Voreingenommenheit gegenüber sozialen Randgruppen, insbesondere farbigen Frauen, und Menschen, die mit Sucht, psychischen Erkrankungen und Traumata zu kämpfen haben.Der Emmy-prämierte Filmemacher Joe Berlinger, der schon «Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders» inszenierte, übernahm für die Doku-Serie die Regie. Zusammen mit Showrunner Po Kutchins fungierte er auch als ausführender Produzent. Die Dokuserie wurde von Lionsgate Television, Third Eye Motion Picture Company und RadicalMedia produziert.Starzplay kann über die zugehörige App für iOS- und Android-Geräte abgerufen werden. Auch lässt sich der Dienst als Prime Video Channel über verschiedene Amazon-Geräte dazubuchen. Zudem lässt sich Starzplay als Apple TV-App herunterladen. Auch über Rakuten TV ist das Programm abrufbar.