«Kitchen Impossible» weiterhin stark, leichter Aufwärtstrend bei «Love Island»

Quotennews

RTL überzeugte mit «Tomb Raider» recht viele Zuschauer, aus Quotensicht lief es jedoch nicht ganz so gut.



Beim Kochduelltrat Tim Mälzer am gestrigen Abend gegen Herausforderer Sven Elverfeld an. Mälzer musste beim Dreisternekoch Christian Jürgens sein Können beweisen. Auch in der Vorwoche hatten sich 1,73 Millionen Fernsehende für die Sendung bei VOX interessiert, woraus eine hohe Sehbeteiligung von 6,3 Prozent resultierte. In der Zielgruppe kamen herausragende 12,7 Prozent Marktanteil zustande. Auch in dieser Woche hielt sich das Programm mit 1,71 Millionen Zuschauern bei der Quote von 6,3 Prozent. Den 0,99 Millionen Jüngeren gelang eine leichte Verbesserung auf ausgezeichnete 12,9 Prozent Marktanteil.Nicht ganz so gut sah es am Abend für RTL aus. Für den Actionfilm «Tomb Raider» ► schalteten 2,37 Millionen Fernsehende ein, was einem passablen Marktanteil von 7,2 Prozent entsprach. Bei den 0,85 Millionen Umworbenen wurde ein annehmbares Ergebnis von 9,0 Prozent gemessen. Mit dem Actionthrillerfiel der Sender zurück auf 1,04 Millionen Filmfans sowie 7,0 Prozent Marktanteil. Mehr als eine maue Quote von 7,5 Prozent war bei den 0,32 Millionen Werberelevanten nicht möglich.RTLZWEI startete mit der Liebeskomödiein den Abend und holte sich mit 0,90 Millionen Fernsehzuschauern einen soliden Marktanteil von 2,7 Prozent. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Sehbeteiligung von 5,9 Prozent verbucht. Nach der Talfahrt beisteigerte sich die Kuppelshow am Abend zumindest auf passable 2,5 Prozent bei 0,54 Millionen Fernsehenden. Zuletzt war der Marktanteil bei mauen 2,0 Prozent gelegen. Auch die 0,33 Millionen Umworbenen schafften es auf eine gute Quote von 5,5 Prozent.