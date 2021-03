«Django Unchained» bei ProSieben setzt sich gegen Sat.1 und RTLZWEI durch

Quotennews

Besonders Sat.1 hatte am Freitagabend mit «Die Schadenfreundinnen» keine guten Karten.



Der Filmabend bei ProSieben kam gestern am besten an. Der Sender startetet mit dem Western, der 1,40 Millionen Fernsehende überzeugte. Dies glich einem guten Marktanteil von 4,9 Prozent. Auch bei den 0,76 Millionen Umworbenen war eine überdurchschnittliche Quote von 9,8 Prozent möglich. Mit dem Actionthrillererhöhte sich der Marktanteil bei 0,51 Millionen Zuschauern schließlich auf einen hohen Wert von 5,2 Prozent. Der Sender lag mit 0,28 Millionen Jüngeren und 9,4 Prozent Marktanteil weiterhin über dem Senderschnitt.Deutlich mehr Probleme hatte hingegen Sat.1 mit der Komödie. 1,26 Millionen Filmfans reichten für nicht mehr als eine maue Sehbeteiligung von 4,0 Prozent. Bei den 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin solide 7,2 Prozent Marktanteil gemessen. Zwei Folgenfielen schließlich auf enttäuschende 3,0 und 2,9 Prozent zurück. Auch mit schwachen 4,8 sowie 3,3 Prozent lief es in der Zielgruppe nicht besser.RTLZWEI schaffte es mit dem Fantasyabenteuerauf 0,83 Millionen Fernsehzuschauer. Dies entsprach einem soliden Marktanteil von 2,6 Prozent. Bei den 0,45 Millionen Umworbenen war eine gute Quote von 5,4 Prozent drin. Die Kuppelshowfiel ab 22.15 Uhr jedoch deutlich zurück. Auch wenn sich das Publikum auf 0,50 Millionen Menschen vergrößerte, wurden nur noch annehmbare 2,0 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren verbucht der Sender eine passable Sehbeteiligung von 4,2 Prozent.