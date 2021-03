Nach Sky zeigt auch Sony AXN «For Life»

TV-News

Die Show wurde durch die wahre Geschichte von Issac Wright Jr. inspiriert, der unschuldig zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde.

Im Moment zeigt Sky Atlantic die zweite Staffel der Anwaltsserie. Doch ab 24. Mai zeigt auch Sony AXN die Drama-Reihe, die in den USA beim Sender ABC beheimatet ist. Dort lief die zweite Staffel deutlich unter dem Niveau der ersten Reihe, weshalb die Fortsetzung der Sendung derzeit noch mehr als ungewiss ist. Hierzulande schafft die Sendung allerdings überwiegend positive Kritiken, daher wohl auch die Akquise von Sony AXN. Der Sender zeigt zum Start der ersten Staffel gleich drei Episoden nacheinander.Danach sind die übrigen zehn Episoden immer montags um 22 Uhr im Programm. Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden auf Abruf in den SONY AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels zur Verfügung. In der Serie spielt Nicholas Pinnock die Hauptrolle, zudem sind Curtis „50 Cent“ Jackson, Indira Varma, Tyla Harris und Boris McGiver zu sehen. Jackson fungierte zudem als ausführender Produzent.«For Life» spielt sich zwischen Gerichtssaal und Gefängniszelle ab. Es ist die packende Geschichte eines Mannes, der beweist, dass eine einzige Person einen Unterschied machen kann, indem er für das Richtige – nämlich für die Wahrheit – kämpft. Die Geschichte basiert auf der wahren Begebenheit von Isaac Wright Jr., der aufgrund von falschen Zeugenaussagen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. In der Serie übernimmt steht Aaron Wallace für Wright Jr, der während seiner Inhaftierung ein Jurastudium absolviert und eine Anwaltslizenz erwirbt. Fortan ist er fest entschlossen, nicht nur um Gerechtigkeit für seine Mitinsassen zu kämpfen, sondern auch seinen eigenen Fall neu aufzurollen. Dabei wird ein Blick in das amerikanische Justizsystem gewagt, das auf dramatische Weise von fest institutionalisiertem Rassismus in den eigenen Reihen geprägt ist.