«Powerpuff Girls»: Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault sind dabei

Die Animationsserie soll bekanntlich bei The CW eine Live-Action-Serie werden. Nun hat man Schauspielerinnen gecastet.

Die geplante Live-Action-Serie vonhat ihre drei Hauptdarstellerinnen gefunden. Die «Powerpuff Girls» Live-Action-Serie wurde erstmals im August als in Entwicklung befindlich angekündigt. Basierend auf der Cartoon Network Serie von Craig McCracken, sieht die neue Serie die kleinen Superheldinnen als desillusionierte Twentysomethings, die sich darüber ärgern, ihre Kindheit an die Verbrechensbekämpfung verloren zu haben.Eine Rolle bekam Chloe Bennet, die Daisy „Skye“ Johnson“ in der siebten «Agents of S.H.I.E.L.D.»-Staffel verkörperte. Dove Cameron war Star der Disney-Serie «Live and Maddie». Sie ist auch bekannt für ihre Rolle als Mal in der «Descendants»-Franchise von Disney. Yana Perrault war zuletzt in dem Alania-Morissette-Musical „Jagged Little Pill“ zu sehen.Sie sollte auch zur Besetzung von "Hamilton" am Broadway gehören, bevor die Pandemie das Live-Theater stilllegte. Sie ist bekannt dafür, ihre eigene Musik zu produzieren und aufzuführen. Sollte der Pilotfilm in Serie gehen, wäre es Perraults Debüt auf dem Bildschirm.