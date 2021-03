Drehstart für neue ARD-Komödie

TV-News

Sie trägt den Arbeitstitel «Zurück aufs Eis».

Im Auftrag der ARD Degeto entsteht aktuell eine neue Komödie für Das Erste . Inspielen Inka Friedrich, Anouk Elias und Stephan Zinner die Hauptrollen der Construction-Film-Produkion. Das Drehbuch schrieb Kathi Liers, die Regie übernimmt Hanno Olderdissen. Der Film soll auf dem Freitagssendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“ laufen.Zum Inhalt teilte Das Erste folgendes mit: Polizistin Maren (Inka Friedrich) und ihre Tochter Amelie (Anouk Elias) sind ein eingeschworenes Team, nicht nur Mutter und Tochter, sondern beste Freundinnen. Doch dann beginnt Amelie zu studieren und verliebt sich Hals über Kopf in ihren Kommilitonen Erik (Leonard Burkhardt), der eines Morgens halbnackt vor Maren im Bad steht. Maren kennt es, dass sich Amelie gerne und heftig verliebt. Allerdings ist es noch nie zum Äußersten gekommen – jetzt will Amelie zu Erik nach München ziehen! Was ja auch völlig natürlich ist, so meint Maren ausgesprochen vernünftig gegenüber Bernhard (Stephan Zinner), ihrem Kollegen und besten Freund. Aber dann steht sie alleine in ihrer Wohnung und ist kreuzunglücklich ohne ihre Tochter. Was soll sie nun mit sich anfangen? Wäre Sport eine Alternative? Oder eine Affäre? Marens Suche nach sich selbst führt sie unvermutet zu einer überraschend naheliegenden Lösung.In weiteren Rollen stehen unter anderem Kai Lentrodt, Leonard Burkhardt, Franziska Schlattner, Andreas Bittl und Ercan Karaçayli vor der Kamera. Die Dreharbeiten sollen noch bis zum 23. März in Bad Tölz, München und Füssen andauern. Ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt.