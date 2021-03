Pedro Pascal kommt zu «Calls»

US-Fernsehen

Nick Jonas und Rosario Dawson spielen ebenfalls bei der AppleTV+-Serie mit.

Nicholas Braun, Clancy Brown, Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass, Karen Gillan, Judy Greer, Laura Harrier, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Nick Jonas, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Paola Nuñez, Pedro Pascal, Edi Patterson, Aubrey Plaza, Danny Pudi, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson und Jennifer Tilly haben dem Projektihre Stimmen geliehen, das am 19. März mit allen neun Episoden als Stream bei AppleTV+ startet.«Calls» ist als intensives Fernseherlebnis konzipiert, das Audio kombiniert mit minimalem abstraktem Bildmaterial verwendet, um neun individuelle Kurzgeschichten durch neun Anrufe zu erzählen. Die Show wird von Fede Álvarez inszeniert, und jede Episode folgt einem dunklen und dramatischen Geheimnis, das sich durch eine Reihe von scheinbar durchschnittlichen und manchmal unzusammenhängenden Telefonanrufen entfaltet. Im Laufe der Episoden beginnen die Charaktere, intensive und beunruhigende Ereignisse zu erleben.«Calls» ist eine Apple-Originalserie, in Zusammenarbeit mit Canal Plus. Sie wurde mit Studiocanal und Bad Hombre produziert und wird weltweit in mehr als 100 Ländern auf Apple TV+ gestreamt. Zusätzlich wird in ausgewählten Märkten, in denen Canal Plus verfügbar ist, eine französischsprachige Version auf Canal Plus ausgestrahlt.