Nicole Kidman & Co. wirken bei Apple-Serie mit

US-Fernsehen

Cynthia Erivo, Merritt Wever und Alison Brie wirken ebenfalls bei dem neuen TV-Format mit.

Apple hat eine neue Anthologie-Serie von den-Schöpfern Liz Flahive und Carly Mensch bestellt, die hochkarätig besetzt ist. In dem Formatwerden Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever und Alison Brie vor der Kamera stehen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch mit Kurzgeschichten von Cecilia Ahern. Apple hat acht halbstündige Episoden bestellt.Endeavor Content wird für Apple produzieren. Die Serie ist die erste, die aus dem neuen Gesamtvertrag von Flahive und Mensch mit dem Streamer hervorgeht. Das Duo hat die Serie entwickelt und wird als Showrunner und Executive Producer fungieren. Kidman und Per Saari werden über Blossom Films als ausführende Produzenten fungieren.Kidman hat in den letzten Jahren eine Reihe von Projekten auf die Beine gestellt, in denen sie neben der Rolle der ausführenden Produzentin auch die Hauptrolle übernehmen wird. Neben «Big Little Lies» und «The Undoing» hat sie «Things I Know to Be True» und «Pretty Things» bei Amazon sowie eine Serienadaption von «Big Little Lies»-Autorin Liane Moriarty's «Nine Perfect Strangers» bei Hulu.