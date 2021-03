Sat.1 gibt Staffelstart für «Promis unter Palmen» bekannt

TV-News

Eine Woche nach Ostern starten die acht neuen Folgen des Reality-Formats, das in Thailand entstanden ist.

Anfang Februar erst wurde bekannt, dass die Dreharbeiten für eine neue Staffelin Thailand begonnen haben. Nicht mal einen Monat später folgt nun die Bekanntgabe des Sendetermins. Sat.1 zeigt acht neue Ausgaben der zweiten Staffel des Reality-Formats ab Montag, 12. April, um 20:15 Uhr. Damit wechselt die Sendung nicht nur ihren Sendeplatz, denn die erste Staffel war immer mittwochs zu sehen und konnte dort für starke Quoten sorgen. Staffel eins zählte auch nur sechs Folgen. Im Schnitt waren im März und April 2020 18 Prozent in der Zielgruppe drin.Wer nicht genug von den Sternchen unter den Palmen bekommt, darf sich zusätzlich auf einfreuen. Der Start der von Jochen Bendel und Melissa Khalaj moderierten Talk-Runde erfolgt ebenfalls in Sat.1. Danach wandert die Sendung allerdings zum Spartensender sixx und wird dort immer um 22:30 Uhr zu sehen sein. Wie das Original wird auch der Talk danach, bei dem immer ein Promi aus der Sendung zu Gast sein wird, von Endemol Shine Germany produziert.In diesem Jahr haben sich Model und DJane Giulia Siegel, Schauspieler Willi Herren, Currywurst-King Chris Töpperwien, Dragqueen Katy Bähm, Ballermann-Schlagersängerin Melanie Müller, die ehemaligen "Promi Big Brother"-Bewohner:innen Emmy Russ und Marcus Prinz von Anhalt, Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg, Tattoo-Model Kate Merlan sowie die Reality-Stars und Sternchen Patricia Blanco, Elena Miras und Calvin Kleinen am Strand von Thailand eingefunden. Dabei werden in jeder Folge zwei Teamkapitäne durch ein Spiel ermittelt, die dann ihre Teams zusammenstellen. Das Teamspiel, in dem ein Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut und Sportlichkeit gefragt ist, entscheidet über Sieg und Niederlage, wobei die Teamkapitäne automatisch eine Runde weiter sind. Der Kapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren, aus denen dann das Gewinnerteam in der direkten Konfrontation entscheidet, wer die Villa und damit die Show sofort verlassen muss.