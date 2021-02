Neuer Teil der Reihe «Väter allein zu Haus» überzeugt nicht

Quotennews

Insgesamt hatte Das Erste an diesem Freitagabend schwer zu kämpfen. Ab dem «ARD extra» sanken die Quoten deutlich.



Das Erste eröffnete den Freitagabend mit dem, für welches sich 3,86 Millionen Fernsehende interessierten. Der Marktanteil lag hier bei einem guten Wert von 11,6 Prozent. Bei den 0,82 Millionen Jüngeren wurden starke 9,8 Prozent Marktanteil verbucht. Danach folgte mit der Komödieder dritte Teil der TV-Reihe. 3,04 Millionen Fernsehende sorgten für eine annehmbare Quote von 9,5 Prozent. Die beiden vorherigen Teile erzielten 2019 deutlich bessere Werte von 13,2 und 12,0 Prozent. Auch bei den 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen verlor das Format und holte noch eine solide Sehbeteiligung von 6,2 Prozent.Mit densank die Reichweite weiter auf 2,19 Millionen Menschen. Übrig blieb eine mäßige Quote von 7,9 Prozent. Die 0,43 Millionen jüngeren Interessenten hielten sich zumindest bei einem passablen Ergebnis von 5,7 Prozent Marktanteil. Für die Wiederholung desblieben noch 1,61 Millionen Krimifans dran, was mauen 8,0 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,18 Millionen Jüngeren fielen auf einen miesen Wert von 3,2 Prozent.Am Vorabend holte zumindestein gutes Ergebnis. Bei 3,81 Millionen Zuschauern erzielte der Sender mit der Quizshow einen starken Marktanteil von 17,7 Prozent. Auch bei den 0,41 Millionen 14. Bis 49-Jährigen wurde eine hohe Quote von 8,7 Prozent gemessen.schloss sich mit 2,89 Millionen Ratefans an. Das Erste fuhr hier noch solide 10,8 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,36 Millionen Jüngeren war eine passable Sehbeteiligung von 6,0 Prozent möglich.