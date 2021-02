«Paddington 3» soll kommen

Kino-News

Die Verantwortlichen von Studiocanal haben grünes Licht gegeben.

Die beliebte Filmreihesoll mit einem dritten Teil fortgesetzt werden. "Wir können bestätigen, dass Studiocanal sehr hart an Film Nummer drei arbeitet, mit der größten Sorgfalt - wie bei Film eins und zwei.“, teilte die verantwortliche Produktionsfirma Studiocanal mit. In der vergangenen Woche teaserte «Paddington»-Star Hugh Bonneville in einem Interview bei BBC Radio 2 an, dass das Projekt in Entwicklung sei.Es gibt noch keine Details über den neuen Film, sagten die Verantwortlichen, aber in früheren Berichten sagte Studiocanal, dass es wieder mit David Heyman's Heyday Films zusammenarbeiten wird. In der Vergangenheit sagte «Paddington»-Autor und Regisseur Paul King, dass er beim dritten Film nicht Regie führen wird, aber dennoch involviert sein wird. King führt derzeit Regie bei Warner Bros.'s «Wonka», einer Willy-Wonka-Ursprungsgeschichte, die im März 2023 veröffentlicht werden soll.Die «Paddington»-Filme wurden für ihre herzerwärmenden Botschaften über Gemeinschaft, den scharfen Humor und die brillante Besetzung gelobt. Im ersten Film war Nicole Kidman die böse Tierpräparatorin Millicent Clyde, im zweiten Film spielte Hugh Grant Phoenix Buchanan, einen egoistischen Schauspieler und Dieb.