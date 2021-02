«Jackass»: Drama um Bam Margera

Kino-News

Der Skateboarder veröffentlichte zuletzt beunruhigende Videos.

In mehreren beunruhigenden und inzwischen gelöschten Videos, die Bam Margera vergangene Woche auf Instagram gepostet hat und die von mehreren Klatschportalen aufgegriffen wurden, wetterte der «Jackass»-Star gegen die Produktion des neuesten Teils der Serie und behauptete, er werde aus dem Film herausgeschnitten und man würde seine Ideen stehlen.Margera, ein «Jackass»-Star seit dem MTV-Start im Jahr 2000, behauptete auch, dass er sich während der Produktion Alkohol- und Urintests unterziehen musste und seine Medikamente von Paramount, dem Studio hinter dem Film, vorgeschrieben wurden. Margera schien in den Instagram-Videos berauscht zu sein, das erste begann mit den Worten: "Wen interessiert es schon, ob ich sturzbetrunken bin oder nicht? «Jackass» hat mich in den letzten anderthalb Jahren durch die verdammte Hölle auf verdammten Rädern gebracht."Am Tag, nachdem Margera den Film und das Studio angegriffen hatte, machte er eine Kehrtwende und sagte, er habe erkannt, dass er eine "manisch-bipolare" Störung habe, und dass er die Antworten auf seine Fragen zum Film bekommen habe.