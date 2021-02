«Harrity Elementary»: Quinta Brunson spielt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Außerdem wird die Schauspielerin auch als Autorin der Serie tätig sein.

Der Fernsehsender ABC wappnet sich für das kommende Fernsehjahr. Das Network gab grünes Licht für einen Comedy-Pilotfilm, der als Single-Camera-Serie produziert wird. Quinta Brunson spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern schreibt und produziert den halbstündigen Piloten. Das Projekt trägt den NamenDas Format ist eine Work-Place-Comedy von einer Gruppe von Lehrern, die in einer der schlechtesten öffentlichen Schulen des Landes zusammengebracht werden, weil sie das Unterrichten lieben. Die Lehrer sind aufeinander angewiesen, um den Tag zu überstehen und einen Weg zu finden. Justin Halpen und Patrick Schumacker werden den Pilotfilm über Delicious Non-Sequitur Productions auch als Executive Producer produzieren. 20th Television und Warner Bros. Television werden koproduzieren.Halpen und Schumacker haben auch an «iZombie» gearbeitet, bei dem sie Autoren und beratende Produzenten waren, allerdings nicht zur gleichen Zeit wie Brunson. Sie arbeiteten mit ihr an dem CW-Piloten «The End of the World as We Know It» im Jahr 2018. Die beiden sind auch von der Presse gefeierte Erwachsenen-Animationsserie «Harley Quinn» bei HBO Max beteiligt.