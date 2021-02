«Undercover Boss» legt weiter zu  «Die Geissens» im Staffelhoch

Quotennews

Dank eines erfolgreichen «RTL Aktuell Spezial» blieb «Undercover Boss» im Aufwärtstrend. Einen neuen Staffelrekord feierten auch «Die Geissens» bei RTLZWEI.

Der Haushaltsartikelhersteller Wenko zählt fast 500 Mitarbeiter und generiert einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. Grund genug also um für Geschäftsführer Niklas Köllner einmal verdeckt nach dem Rechten zu sehen. Wie er als André getarnt in der Logistik als LKW- und Gabelstaplerfahrer, als Merchandiser im Baumarkt und als fotografischer Assistent bei einem Produktshooting verfolgten 2,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Damit übertrumpfte die dritte und letzte Folge der laufenden Staffel die übrigen beiden, die auf Reichweiten von 2,05 und 2,47 Millionen kamen. In der Zielgruppe schalteten diesmal 1,11 Millionen den Kölner Sender ein. Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort, der von 0,87 auf 1,03 Millionen stetig wuchs. Auch die Einschaltquoten bleiben positiv. Zuletzt gab es Werte von 9,9 und 12,3 Prozent, diesmal standen ordentliche 13,4 Prozent zu Buche. Zuvor zeigte RTL ein, das Thema war «Deutschland friert ein». Dies lockte ab 20:15 Uhr 3,83 Millionen Interessierte zum Privatsender, wovon 1,56 Millionen jünger waren. Am Markt holte man mit der viertelstündigen Sondersendung 11,3 respektive starke 17,4 Prozent.Bei Schwestersender RTLZWEI standen einmal mehrauf dem Programmplan. Die schrecklich glamouröse Familie blieb in der vergangenen Woche sehr stark und erzielten in der Umworbenen Gruppe 8,2 und 7,7 Prozent Marktanteil. Diesmal setzte man noch einen drauf. Die Reichweiten der Doppelfolgen stiegen von zuletzt 1,26 und 1,18 Millionen auf 1,20 und 1,32 Millionen. In der Zielgruppe schalteten 0,70 und 0,77 Millionen 14 bis 49-Jährige ein, was in tolle 7,9 und herausragende 9,3 Prozent resultierte. Damit schwang sich die Unternehmer-Familie zu einem neuen Staffelrekord auf.