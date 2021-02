«Der Staatsanwalt» übernimmt die Primetime am Freitagabend erfolgreich

Quotennews

Nach einer Erfolgsserie mit der Krimiserie «Die Chefin» lief der Programmwechsel gut ab.



Nachdem «Die Chefin» in den vergangenen Wochen im ZDF einen Reichweitenrekord nach dem anderen abräumte, wechselte das Programm ab dem gestrigen Freitag zu neuen Folgen der Krimiserie. In der Vorwoche wurde der Bestwert von 7,09 Millionen Fernsehenden aufgestellt, doch auch das neue Programm machte mit 6,13 Millionen Zuschauern stark weiter. Es kam ein guter Marktanteil von 17,9 Prozent zustande. Die neue Folge begeisterte auch 0,85 Millionen Jüngeren und erreichte hier eine sehr hohe Quote von 9,6 Prozent.schloss sich mit guten 14,4 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 4,75 Millionen Menschen an. Bei den 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel die Sehbeteiligung auf 7,2 Prozent zurück. Dashielt ab 22.00 Uhr noch 3,57 Millionen Interessenten auf dem Sender. Dies glich einem soliden Wert von 12,1 Prozent. Bei den Jüngeren blieb die Zuschauerzahl konstant bei 0,63 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich allerdings auf 8,0 Prozent.Diekonnte nicht ganz mit dem starken Auftakt in der Vorwoche mithalten. Die Reichweite ging von 5,12 Millionen auf 4,29 Millionen Menschen zurück. Das Resultat war eine sehr gute Quote von 16,5 Prozent. Bei den 1,11 Millionen Jüngeren standen hervorragende 15,4 Prozent auf dem Papier. Auch dasschwächelte und verbuchte die schwächsten Werte seit Beginn der Ausstrahlung. Bei den 2,08 Millionen Fernsehenden waren nicht mehr als annehmbare 9,9 Prozent Marktanteil drin. Es blieben 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige übrig, welche noch eine starke Quote von 13,2 Prozent verbuchten.