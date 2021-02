Primetime-Check

Der Mittwochabend hielt von Pokal-Fußball über Kuppelshow bis Klassik-Kriegs-Drama der 1980er-Jahre alles bereit. Wo schalteten die meisten Leute ein?

Im Ersten stand das «DFB-Pokal» Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach an. Das spannende Pokalspiel mit besserem Ende für die Gäste aus Gladbach schalteten im Durchschnitt 5,17 Millionen Gesamtzuschauer sowie 1,25 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Dies brachte dem Ersten einen Gesamtmarktanteil von 17,7 Prozent und starken 15,9 Prozent des Zielgruppenmarktes. Im Primetime-Programm des ZDF gab es ebenfalls Spannung, jedoch mit dem Krimi. Der 90-Minüter brachte dem ZDF 6,7 Millionen Zuschauer, davon 0,52 Millionen aus der jüngeren Zuschauergruppe. Somit kam das ZDF auf 20,7 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 6,1 Prozent am jünger definierten Markt.Auf Sat.1 hab es um 20:30 Uhr die Rankingshow. Dabei schalteten 1,76 Millionen Gesamtzuschauer ein, 0,6 Millionen aus der jüngeren Zielgruppe. In Marktanteilen gesprochen bedeutete dies 5,6 Prozent des Gesamtmarktes, sowie 7,2 Prozent des Zielgruppenmarktes. Ebenfalls Serien-Formate gab es bei RTL ZWEI mit einer Folgeund bei VOX lief. RTL ZWEI kam hierbei mit den Wollnys auf 0,92 Millionen Gesamtzuschauer und 0,44 Millionen davon aus der Zielgruppe. So landete der Sender bei 2,8 Prozent Beteiligung am Gesamtmarkt und beteiligte sich mit 5,1 Prozent am Zielgruppenmarkt. Für VOX und Ermittlerin Bones ergaben sich im Gesamten 0,9 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe 0,3 Millionen. Somit stand man mit 2,8 Prozent Anteil am gesamten Markt dar und mit 3,6 Prozent vom Markt der Zielgruppe.RTL ging in die dritte Rundeund somit galt es die guten Ergebnisse aus den beiden Vorwochen zu wiederholen. Mit Erfolg. Lag man in der letzten Woche bei Folge zwei noch bei 2,1 Millionen Gesamtzuschauern und 1,28 Millionen aus der Zielgruppe, so landete man gestern bei 1,97 Millionen und 1,11 Millionen Zuschauern. In Marktanteilen belegten man 6,2 Prozent des Gesamtmarktes und 13,1 Prozent des Zielgruppenmarktes.Bei ProSieben und Kabel Eins liefen die Filme des Abends mitund. Gegen die Fußball- und Serien-Konkurrenz schien an diesem Mittwochabend jedoch kaum kein Ankommen und so landete ProSieben mit der Komödie Tammy – Voll abgefahren bei noch annehmbaren 1,3 Millionen Gesamtzuschauern. Weniger schön wird es in der Zielgruppe, hier erreichte der Sender aus München nur 0,69 Millionen Rezipienten zwischen 14 und 49 Jahren. Mit diesen Werten belegte man lediglich 4,1 Prozent am Gesamtmarkt und ergattert immerhin 8,2 Prozent vom Markt der Zielgruppe. Ähnlich düster lief es bei den Kabel Eins-Kollegen und Full Matel Jacket. Der 1987 gedrehte Klassiker erspielte sich magere 0,91 Millionen Zuschauer, davon 0,36 Millionen zwischen 14 und 49. Somit landet Kabel Eins in der Primetime bei nur 3 Prozent Anteil am kompletten Markt und bei nur 4,5 Prozent Anteil am werberelevanten Markt.