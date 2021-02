Tele 5 zeigt erste Staffel von «Fargo»

TV-News

Die Adaption und gleichzeitig auch der Spin-off des gleichnamigen Films schafft es bei Tele 5 noch im Februar ins Programm. Die zweite Staffel folgt.



Je länger man «Fargo» schaut, desto mehr wird man tiefer in ein wirres Konstrukt aus Mord, Verbrechen, Habsucht, Intrigen und Lügen hineingezogen, und springt dabei bewusst zwischen ländlicher Naivität und urbaner Grausamkeit hin und her. Jede der insgesamt zehn Episoden aus der ersten Staffel beruhen auf einer wahren Begebenheit und wurden allesamt nach Koans, Parabeln oder Paradoxien benannt.In der 2006 spielenden ersten Staffel stehen unter anderem die Polizisten Molly Solverson (Allison Tolman) und Gus Grimly (Colin Hanks) im Mittelpunkt, die in einer Reihe von Todesfällen ermitteln, in die der mysteriöse Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) und der Versicherungskaufmann Lester Nygaard (Martin Freeman) verwickelt sind.Tele 5 zeigt ab dem 12. Februar immer freitags und samstags um 20:15 Uhr zwei Episoden von «Fargo» am Stück. Wer diese verpasst hat, kann alle Episoden nach der jeweiligen Ausstrahlung sieben Tage lang auf 5flix abrufen. Die zweite Staffel ist für diesen Sommer bei dem Sender geplant.