Luca wickelt Cleo um den Finger

Soap-Check

Während bei «Unter Uns» Gefühle im Mittelpunkt stehen, kann es Lilly bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» nicht fassen, dass Nihat sie als ‚Dirne‘ hinstellt.

Mona und Jens schweben auf Wolke 7, werden jedoch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Wenn Jens die Stelle in Paris nicht antritt, droht eine hohe Vertragsstrafe. Also macht Jens sich widerwillig auf den Weg nach Paris. Gregor erfährt durch Carla von Amelies Affäre mit David und überlegt, aus dem Golfplatz–Projekt auszusteigen. Parallel dazu bietet Gunter seinem Sohn an, das Golfplatz-Projekt zu finanzieren. Einzige Bedingung: ohne Gregor und Amelie. Ben ist zutiefst verletzt, dass Walter und Tina ihn hintergangen haben, erkennt aber auch seine eigene Schuld an der Misere. Er entscheidet kurzerhand, die OP doch zu machen und das Risiko einzugehen. Tina entschuldigt sich bei Merle für ihr Verhalten und bekommt den Job in der Gärtnerei zurück. Allerdings nicht mehr als Geschäftsführerin. Dank Hannes´ alten Kontakten zur Handwerkskammer und Viviens Charme erhält Mona eine Ausnahmegenehmigung und darf ihr Regal bereits vor der abgeschlossenen Meisterprüfung in den Verkauf geben.André hat die Rechnung ohne Rosalie gemacht. Lucys Eltern finden wieder zusammen. Vanessa sucht weiter nach Alternativen zu einer OP. Maja und Florian genießen ihr gemeinsames Glück. André schwindelt Werner vor, dass Leentjes Restaurant in Holland abgebrannt ist und er deshalb dringend Geld braucht. Werner würde ihm gerne helfen, er ist jedoch gerade dabei, seine Anteile für die Kurhotel-Pläne zu beleihen. Während er überlegt, wie er seinem Bruder helfen könnte, kommt Rosalie Andrés hinterlistigem Plan auf die Schliche. Lucy kann nicht verhindern, dass ihr Vater sich mit der Briefschreiberin trifft. Aus Neugierde folgt sie ihm, um herauszufinden, wer die Unbekannte ist. Sie staunt nicht schlecht, als es keine andere als ihre Mutter selbst ist! Da sich ihre Eltern wieder annähern, kann Lucy eigentlich mit Joell den „Fürstenhof“ verlassen. Doch der hat plötzlich schlechte Nachrichten von seinem Verleger. Weder Robert noch den Sonnbichlers gelingt es, Vanessa die Angst zu nehmen und sie von einer OP zu überzeugen. Vanessa sucht fieberhaft nach Alternativen und landet bei Max, der ihr eine Meditations-Session nahelegt, denn er ist von der heilenden Kraft der Gedanken überzeugt. Während Maja und Florian ihr neu gefundenes Glück genießen, taucht auch Napoleon wieder auf.Sina und Bambi brechen ihre überraschende Wiederannährung ab: Sie sind schließlich geschiedene Leute! Doch Sina muss sich eingestehen, dass sie sich gewünscht hat, dass Bambi sie geküsst hätte. Nach ihrer peinlichen Irrfahrt geht Leni allen aus dem Weg. Paco erkennt, dass Leni jetzt dringend mitfühlenden Rat braucht, also schenkt er ihr genau den.Justus beschließt gegen Richards Warnung, mit Georg reinen Tisch zu machen. Richard ist sich sehr sicher, dass Justus damit einen wirklich großen Fehler machen wird. Daniela muss sich voll ins Zeug legen, um Isabelles nächstes Opfer erfolgreich zu verführen - doch der Mann scheint einfach nicht darauf anspringen zu wollen.Lilly kann nicht fassen, dass Nihat sie als Schlampe hinstellt. Nihats Einsicht kommt jedoch zu spät, und Lilly lässt ihn wütend stehen. Ihm ist klar, dass er es total verbockt hat. Er entschuldigt sich bei Lilly. Doch die beendet die Affäre. Tobias bleibt für Katrin ein Rätsel. Deswegen überrascht es sie auch nicht, als Tobias einfach grußlos verschwindet. Katrin bleibt trotzdem am Ball und nimmt die Herausforderung an, Tobias Schale zu knacken.Max freut sich darauf, endlich wieder mehr Zeit mit Anna zu verbringen. Ihre Beziehung ist in den letzten Wochen wegen Lilli oft zu kurz gekommen. Doch Anna geht ihm konsequent aus dem Weg. Verzweifelt versucht er, den Grund dafür herauszubekommen. Gabi ist unterdessen völlig aufgelöst: Die komplette Kantine ist tapeziert mit Fotos aus der Massentierhaltung und Slogans gegen Fleischesser. Außerdem wurden die Wurst- und Fleischvorräte geklaut und auf dem Schulhof als Mahnmal drapiert. Dietrich will dem Täter schnellstmöglich das Handwerk legen. Wer steckt hinter den Aktionen? Shayenne verbringt derweil viel Zeit, um mit Moritz ein Referat zu erarbeiten. Das hat zur Folge, dass Tareks Eifersucht immer größer wird. Und Moritz tut tatsächlich alles dafür, Shayenne zurückzuerobern. Mit Erfolg? Thea wiederum hat für den Schwimmunterricht Wassergymnastik geplant. Aber das kommt vor allem bei den Jungs nicht besonders gut an. Der Streit endet in einer Gummi-Challenge Mädchen gegen Jungs – mit überraschendem Ergebnis…Oskar merkt immer mehr, dass er dabei ist, sich wieder in Cleo zu verlieben. Durch Sam ermutigt, beschließt er, mit Cleo über seine Gefühle zu reden. Doch leider kommt er zu spät, denn Luca schafft es tatsächlich, Cleo mit schönen Worten wieder um den Finger zu wickeln und sich mit ihr zu versöhnen. Wütend und gekränkt macht Oskar Cleo bei der Musical-Probe eine heftige Ansage. Er kann nicht glauben, dass sie noch einmal auf Luca reinfällt. Oskar warnt Cleo vor einer weiteren Enttäuschung und lässt sie dann mit den anderen einfach stehen. Als Oskar auf dem Schulhof auf Luca trifft, kann er nicht anders und legt sich mit ihm an. Oskar macht seinem Ex-Kumpel deutlich, dass sie endgültig geschiedene Leute sind und droht ihm außerdem noch…Emmi ist geschockt, als am Morgen plötzlich überraschend Jannes vor der Tür steht, der clean wieder zurück in Berlin ist. Überfordert zieht sie sich zunächst zurück – schließlich weiß sie auch immer noch nicht, wie sie zu Krätze steht. Doch als Jannes sie zum Kochen und einem gemeinsamen Abend einlädt, muss sich Emmi ihrer Angst stellen. Sie ist positiv überrascht, nachdem sie erkennt, dass Jannes tatsächlich wieder ganz der Alte ist. Doch als er ihr am Ende des Abends gesteht, dass er sie immer noch liebt und wieder mit ihr zusammen will, weiß Emmi nicht mehr, was sie denken und fühlen soll…Sowohl Gerstl als auch seine Nichte Sarah leiden unter ihren Streitereien. Wird Gerstl Sarahs homosexuelle Neigung akzeptieren und über seinen Schatten springen? Annalena ruft das Dorf auf, alte Gegenstände für die Heimatausstellung zu spenden. Wie wird Vera die Flut an Gerümpel nun nur wieder los?