Dritte «Doppelhaushälfte»-Staffel startet Mitte August

TV-News

In der ZDFmediathek stehen die Folgen wenige Tage vor der ZDFneo-Ausstrahlung zum Streamen bereit.

ZDFneo hat die Ausstrahlung der dritten Staffel der Comedy-Serieangekündigt. Der Spartensender zeigt die zehn Folgen ab dem 13. August ab 21:45 Uhr, ab Freitag, 0- August sind die Episoden in der ZDFmediathek abrufbar. Damit präsentiert man die neuen Folgen etwas später als gewohnt, die jeweils achtteiligen ersten beiden Staffeln debütierten im Frühjahr 2022 und 2023.In der von StickUp Filmproduktion produzierten Serie teilen sich Andi (Milan Peschel) und Mari (Maryam Zaree) plötzlich den gleichen Arbeitsweg und Tracy (Minh-Khai Phan-Thi) muss sich mit einem Todesfall in der Familie auseinandersetzen. Theo (Benito Bause) wird zum Vertrauenslehrer befördert und Zoe (Helena Yousefi) gibt dem Beziehungs-Coach ihrer Eltern Nachhilfe in Social Media. Rocco (Hoang Minh Ha) genießt jeden Moment mit Zoe und von denen gibt es immer mehr, denn die beiden haben viel Grund, sich gegen ihre Eltern zu verbünden.Die Dreharbeiten für die neuen Folgen fanden zwischen Juni und August 2023 in Berlin und Kleinmachnow statt. Für die Drehbücher zeichneten Headwriter Dennis Schanz sowie die Autoren Amina Eisner, Stephan Greitemeier, Minh-Khai Phan-Thi, Christoph Mushayija Rath, Andreas Reinhardt und Miriam Suad Bühler verantwortlich. Regie führten Franziska Hoenisch, Sinje Köhler, Daniel Popat, Dennis Schanz und Marijana Verhoef. Als Produzenten sind Luis Singer und Dennis Schanz an Bord.