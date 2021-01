Ellen Pompeo produziert für ABC «Paradise»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin von «Grey’s Anatomy» wird ein neues Projekt umsetzen.

«Grey’s Anatomy»-Star Ellen Pompeo wird ausführende Produzentin die neue ABC-Serie „Paradise“ umsetzen. Das Format ist eine Adaption der Romantrilogie von Elin Hinderbrand. Das Projekt trägt den Titel, benannt nach dem ersten Buch der Trilogie.Die Serie dreht sich um Irene Steele, die ihr idyllisches Leben in einem wunderschönen viktorianischen Haus in Iowa City mit einem Ehemann teilt, der sie über alles liebt. Doch als ihr Mann auf rätselhafte Weise stirbt, erfährt sie bald, dass er ein geheimes Leben mit einer ganz anderen Familie auf der fernen Karibikinsel St. John geführt hat. Während Irene ein Netz aus Intrigen und Betrug entwirrt und sie und ihre Söhne in die pulsierende Inselkultur hineingezogen werden, müssen sie sich der Wahrheit über ihre Familie und ihre Zukunft stellen.Pompeo wird das Projekt zusammen mit Laura Holstein und ihrer Firma Calamity Jane umsetzen. Auch Andrew Stearn wird an dem Projekt mitwirken. Die Disney-Tochter ABC Signature wird das Format umsetzen.