Wie geht es weiter mit «Bauerfeind - Die Show zur Frau»?

TV-News

Vergangenen Freitag lief vorerst die letzten Ausgaben der Show mit Katrin Bauerfeind, welche nach zwei Jahren vier Staffeln aufweist. Danach war es zunächst unklar, wie es mit der Sendung weitergeht.

Katrin Bauerfeind, die Schauspielerin, Buchautorin und Entertainerin ist, ist unter anderem von der Joyn Comedyserie «Frau Jordan stellt gleich», in welcher sie die Titelfigur ist, bekannt. Darüber hinaus war sie auch auf dem Sender 3sat zu finden, mit welchem auf eine lange Zusammenarbeit zurückgeblickt werden kann. Doch 2019 verließ sie den Sender, um eine neue Talkshow bei One präsentieren zu können.Bei dieser spricht sie mit zwei bis drei Gästen über gesellschaftspolitische Themen. In der vierten Staffel sprach Bauerfeind sie unter anderem mit Andrea Petkovic und Rainald Grebe über das Thema "Immer wieder anfangen – Veränderung als Dauerzustand?“ und philosophierte mit Anna Thalbach und Manfred Spitzer darüber, ob Einsamkeit die neue Volkskrankheit ist.Doch wie wird es jetzt weiter gehen? Fans der Sendung können sich vorerst in Sicherheit wiegen, denn: „Es besteht die Absicht,auch in 2021 fortzusetzen. Die Redaktion befindet sich derzeit in Gesprächen mit den Beteiligten“, so eine Sendersprecherin des WDR gegenüber dem Portal ‚Wunschliste‘. Inwieweit sich die Show weiterhin den Corona-Auflagen anpassen muss und wann genau es weitergehen wird, ist noch unklar. In der dritten Staffel musste nicht nur Corona-bedingt auf Studiopublikum verzichtet werden, auch die Sendezeit wurde von 45 auf 30 Minuten gekürzt. Die Show ist eine Koproduktion von One und dem MDR