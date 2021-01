Papaplatte  ein aufstrebender Stern

YouTuber

Er zählt zu den Top10 der größten Streamer Deutschlands und ist auf Twitch nicht mehr wegzudenken.



Der gebürtige Brandenburger hat sich in den vergangenen Jahren eine Millionenreichweite aufgebaut und ist bekannter denn je. Mit seinen drei YouTube-Kanälen hat er knapp eine Million Abonnenten aufgebaut und auf der Streaming Plattform Twitch bringt er sogar 1,13 Millionen Follower zusammen. Damit ist er der sechstgrößte Streamer Deutschlands – mit steigender Tendenz. Darüber hinaus beitreibt er einen Instagram-Account und einen erfolgreichen Podcast namens «Edeltalk» mit seinem Freund Dominik.Nach dem Abschluss des Abiturs, begann er an TU Berlin Elektrotechnik zu studieren, wobei er schon vorher auf Twitch streamte. Nach zwei Monaten des Studiums hatte er sich dazu entschieden, sich komplett auf Twitch zu konzentrieren. Diese Entscheidung unterstütze auch seine Mutter: Sie gab ihm eine finanzielle Unterstützung für zwei Jahre, in denen er seine Reichweite aufbauen sollte. Wenn er sich nach diesen zwei Jahren nicht selbst versorgen kann, sollte er wieder mit dem Studium anfangen. Doch er konnte die Zuschauer mit seiner Art überzeugen und hat es geschafft. Zu dem Zeitpunkt hatte er neben Twitch auch seinen YouTube-Kanal mit Livestream-Highlights, Gaming-Videos und Vlogs aufgebaut.Auf Twitch ist sein Content hauptsächlich Just Chatting. Darüber hinaus wird auch Gaming gestreamt, weshalb er einen separaten Gaming-Channel («Papaplatte Gaming») auf YouTube hat. Außerdem kommen auch IRL-Streams mit Freunden, mit welchen er versucht ein Gericht aus dem Internet nach zu kochen. Auf seinem Hauptkanal sind in den vergangenen Monaten größtenteils Vlogs und Livestream Highlights zu finden. Reaktionen auf Videos sind auf seinem Daily-Content-Kanal «Domo» bei YouTube zu finden.Mit seiner Art, die sehr guten Anklang bei seiner Community findet, bereichert er Twitch und ist aus der deutschen Meme-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Er steckt sehr viel Arbeit in seinen Beruf als Influencer und ist zurecht einer der größten Streamer Deutschlands, mit Potenzial noch erfolgreicher zu werden.