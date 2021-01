«Insecure» endet mit Staffel fünf

US-Fernsehen

Die gefeierte Comedy wird noch in diesem Jahr enden.

Der Pay-TV-Sender HBO stellt die Serienach fünf Staffel ein. Die vierte Runde hat gerade erst begonnen, da stellten die Verantwortlichen den neuen Plan auf. Dieser sieht vor, dass die letzte Staffel noch in diesem Jahr gedreht und gesendet werden soll. Die Serien-Schöpferin Issa Rae ist in dem Format auch zugleich die Hauptdarstellerin."Issa hat Unsicherheit in eine kultige Form der Comedy verwandelt", sagte Amy Gravitt, Executive Vice President von HBO Programming. "Die Serie ist so pointiert wie herzergreifend, und sie hat eine starke Resonanz beim Publikum aufgrund der zutiefst persönlichen Arbeit, die Issa, Prentice, Melina, der Cast und die Autoren hineingesteckt haben. Dieses talentierte Team hat eine brillante letzte Staffel für «Insecure» konzipiert und wir freuen uns darauf, noch viele weitere Geschichten mit dieser einzigartigen Gruppe von Mitarbeitern zu erzählen."Die Serie wurde von Rae und Larry Wilmore entwickelt. Rae ist auch ausführende Produzentin der Serie zusammen mit Prentice Penny, Melina Matsoukas, Michael Rotenberg, Dave Becky, Jonathan Berry, Amy Aniobi und Jim Kleverweis. Die Serie basiert teilweise auf Raes Webserie "Awkward Black Girl".