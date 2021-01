Primetime-Check

Wie erfolgreich waren Sat.1 und RTL mit ihren Shows? Punktete ProSieben mit einem Spielfilm?

Das Erste strahlte am Mittwochabend die Miniserieaus und ergatterte damit 3,94 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 12,0 Prozent, danach holte eine Sondersendung der3,52 Millionen Seher, darunter 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil belief sich auf 11,2 respektive 8,7 Prozent.markierte 6,9 Prozent sowie 1,75 Millionen Zuschauer. Die Unterhaltungs-Formate fuhren 9,7 und 2,9 Prozent bei den jungen Menschen ein.brachte dem ZDF 11,4 Prozent der jungen Zuschauer, bei allen Zuschauern wurden 8,78 Millionen Zuschauer sowie herausragende 26,8 Prozent Marktanteil gemessen. Dassteigerte die Sehbeteiligung sogar noch weiter auf 8,82 Millionen Wissbegierige. Der Marktanteil wuchs auf 29,4 Prozent.Sat.1 setzte aufund sicherte sich 1,55 Millionen Zuschauer. Bei den Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr der Sender ausbaufähige 6,9 Prozent Marktanteil ein. Unterdessen gab es bei RTL , die 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holten. Zuvor lief einevor 2,56 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. In der umworbenen Gruppe kam der Kölner Sender auf 14,1 Prozent. RTLZWEI setzte auf zwei neue-Folgen, die auf 5,8 und 6,5 Prozent kamen. Insgesamt wurden die Episoden von 0,93 und 1,04 Millionen Menschen gesehen.Die ersten zwei von vier-Folgen brachten VOX 0,80 und 0,90 Millionen, die Marktanteile lagen bei mauen 4,3 und 4,9 Prozent. ProSieben setzte aufund erreichte 8,4 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt wurden 0,89 Millionen Zuschauer eingesammelt. Kabel Eins erzielte mit der Wiederholung von1,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei soiden 5,6 Prozent.