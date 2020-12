Nur in Sat.1 scheitert der Filmeabend

Quotennews

VOX, Kabel Eins und RTLZWEI begeistern mit Klassikern wie «Die unendliche Geschichte], [[Jurassic Park» und mehr. Nur «The Greatest Showman» in Sat.1 überzeugt nicht.



Auch an diesem Abend war die Auswahl an verschiedenen Spielfilmen recht groß. Die meisten Menschen zog es zu VOX . Hier überzeugte der Actionthriller1,56 Millionen Zuschauer und verbuchte eine gute Quote von 4,9 Prozent. Die 0,58 Millionen Umworbenen erreichten solide 6,5 Prozent Marktanteil. Mit der Krimiseriesank die Reichweite jedoch drastisch auf nur noch 0,54 Millionen Fernsehende. Hier wurden schwache 2,5 und mickrige 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen.Kabel Eins begeisterte mit dem Fantasyfilm1,50 Millionen Zuschauer und erzielte eine hohe Sehbeteiligung von 4,6 Prozent. Hier freute sich der Sender auch über 0,69 Millionen Jüngere, die starke 7,6 Prozent einfuhren.schloss ich mit 0,92 Millionen Filmfans an und hielt sich weiterhin gut bei 4,2 Prozent. Auch die 0,44 Millionen Werberelevanten beendeten den Abend bei Kabel Eins mit sehr guten 6,8 Prozent Marktanteil.Bei RTLZWEI lockte der Abenteuerfilm1,38 Millionen Zuschauer und landete bei einem starken Marktanteil von 4,3 Prozent. 0,64 Millionen der 14- bis 49-Jährigen waren vertreten und sicherten sich eine hohe Quote von 7,1 Prozent.verfolgten noch 1,22 und 0,59 Millionen jüngere Zuschauer. Hier steigerte sich der Marktanteil auf herausragende Werte von 6,3 sowie 10,1 Prozent.Das Musicalbei Sat.1 punktete hingegen nicht gut und erreichte nur 1,06 Millionen Fernsehzuschauer. Das Resultat war ein niedriger Wert von 3,3 Prozent Marktanteil. Etwas besser sah es bei den 0,66 Millionen Umworbenen aus, die solide 7,2 Prozent einfuhren. Mit dem Familiendramaverkleinerte sich das Publikum schließlich auf 0,48 und 0,20 Millionen Jüngere. Hier wurden nur noch mickrige Marktanteile von 2,5 sowie 3,5 Prozent ermittelt.