«Die Helene Fischer Show»: Rückblick statt Jubiläumsshow

Quotennews

Anders geplant war wie so vieles dieses Jahr auch die «Helene Fischer Show» zum Jahresende im ZDF. Der Pandemie trotzend blickte die Sendung auf Highlights der letzten Ausgaben zurück.

Sender ZDF wollte mit sich mit der diesjährigen Ausgabe derin keine Schwierigkeiten mit dem Corona-Virus bringen und inszenierte eine Art Rückblick. Namentlich griff die Show auf „Meine schönsten Momente“ zurück und sollte so statt einer Jubiläumsshow die schönsten Momente vergangener Auflagen präsentieren.Beim Publikum kam diese Version sichtlich gut an und es schalteten 4,27 Millionen Zuschauer ein. Zur Primetime ergab sich so ein starker Wert von 14,5 Prozent beim einzigen Show-Format des Abends. Auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen kann mit 1,03 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,6 Prozent von einem klaren Erfolg sprechen. Vergleicht man diese Werte mit den Ergebnissen des im Ersten laufenden Films «Louis van Beethoven» ergeben sich leichte Vorteile für das ZDF im öffentlich-rechtlichen-Senderrennen.Durch den Abend leitete Helene Fischer mit prominenten Gästen wie Tom Jones, Andrea Bocelli, Barbara Schöneberger oder Peter Maffay. Mit ihren Gästen durchlebte Fischer Auftritte vieler Gaststars, spektakuläre Akrobatik und jede menge Musik der letzten Ausgaben. Emotional wurde es beim Duett von Helene Fischer und des 2014 verstorbenen Udo Jürgens.