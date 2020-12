Sportcheck

In dieser Ausgabe gibt es Handball, Fußball - und sogar Golf.

Diesen Sonntagabend war es wieder soweit und im ZDF lief die Gala "Sportler des Jahres 2020". Bereits zum 74. Mal. Die Sieger heuer heißen Leon Draisaitl (Männer. Eishockeyspieler), Weitspringerin Malaika Mihambo (Frauen, sie gewann bereits 2019) und natürlich die Fußballer des FC Bayern München als MannschaftDie PGA TOUR im Golf wird auch künftig auf Sky übertragen. Los geht´s vom 7. bis 10. Januar 2021 beim Sentry Tournament of Champions in Kapalua auf Hawaii. Mit dabei sind das Top-Turnier "THE PLAYERS Championship", alle vier Majors inklusive des Masters in Augusta sowie der prestigeträchtige Ryder Cup im September. Aus Hawaii berichtet Sky 12 Stunden live und exklusiv.«Doppelpass», der Fußball-Talk von Sport1 , geht 2021 auf Deutschland-Tour - und zum 25-Jährigen der Kultsendung kehrt dazu mit Rudi Brückner der Moderator der ersten Stunde zurück. Los geht´s im Mai mit Stationen in Frankfurt und Mainz - mit prominenten Gästen, aber ohne Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Die sehen in 2021 bekanntlich Florian König als neuen Moderator ab der Fußball-EM im Sommer - als Nachfolger von Thomas Helmer.Im Januar findet die Handball-WM der Männer in Ägypten statt. Sportdeutschland.TV zeigt die Titelkämpfe im Bezahl-Online-TV. Und zwar alle 108 Partien, darunter die auch in ARD und ZDF frei empfangbaren der Nationalmannschaft Deutschlands zunächst in der Gruppe gegen Ungarn, Uruguay und Kap Verde. Wer aber beispielsweise in Gruppe D das Spiel von Bahrain gegen die Demokratische Republik Kongo live sehen will, muss dafür 3,50 Euro zahlen oder zehn Euro für ein Turnierticket.Die Achtelfinals der Fußball-UEFA Champions League 2021 gibt´s im TV wieder nur live auf Sky zu sehen. Von Mitte Februar bis Mitte März betrifft das an insgesamt acht verschiedenen Abenden die Partien von Titelverteidiger FC Bayern München gegen Lazio Rom, von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla, von RB Leipzig gegen Bayern-Vorgänger FC Liverpool und von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City. Und natürlich auch das Aufeinandertreffen vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain.Vorletztes Wochenende fand das letzte Rennen der Formel 1-Saison statt. Die 17 Rennen brachten für Sky die größte Reichweite aller Zeiten. 550.000 Zuschauer saßen im Schnitt vor den TV-Geräten, das bedeutete eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber der Vorsaison. Das Rennen in Österreich sahen gar 650.000 Fans. Das Saisonfinale in Abu Dhabi schauten noch einmal 562.000 Zuschauer an. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live und exklusiv in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Mit "Sky Sport F1" wird Sky pünktlich zum Saisonbeginn den ersten linearen Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start bringen.Wir bleiben bei den Unterföhringern: Die versprechen zu den anstehenden Festtagen und über den Jahreswechsel ganz viel Livesport. Unter anderem die Premier League in England mit dem Boxing Day und drei Fußball-Spieltagen mit 30 Partien bis zum 4. Januar, Handball in der Liqui Moly Handball-Bundesliga, Globe Soccer Awards und weitere Highlights. los geht´s schon am 22. und 23. Dezember mit den Fußballspielen der 2. Runde im DFB-Pokal. Die Fußball-Bundesliga geht anschließend in die kürzeste Winterpause der Geschichte, und bereits am 2. Januar rollt wieder das runde Leder in den Bundesliga-Stadien. Und zum Thema Weihnachtsgans: Sky Zuschauer, die rund um die Festtage etwas für ihre Figur tun wollen, können täglich um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr bei Sky Gym mit Sky Moderatorin Nele Schenker trainieren.Sky und Vodafone testen erstmals den Einsatz von modernster Mobilfunk-Technik für eine Medienproduktion in der 2. Bundesliga. Über 5G und LTE sollen Live-Bilder in der Vor- und Nachberichterstattung eines Fußballspiels in Echtzeit aus dem Stadion in die Produktionszentren von Sky übertragen werden. Die Technologie bringt ganz neue Möglichkeiten für die Bildgenerierung im Rahmen einer TV-Produktion. Bei Ausstattung einer Kamera mit 5G SIM Karte kann eine Verkabelung überflüssig werden, noch mobiler wird die Produktion, wenn mit 5G das Smartphone zur professionellen Kamera wird. Beim Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück am vergangenen Mittwoch, den 16. Dezember, testen Sky und Vodafone diese technischen Möglichkeiten erstmalig im Live-Einsatz.* Montag, 9.50 Uhr: Weltcup in Alta Badia (Ski Alpin, Eurosport)* Montag, 20 Uhr: WM in London (Darts, Sport1)* Montag, 20 Uhr: Karlsruher SC - Hamburger SV (Fußball, 2. Bundesliga, 13. Spieltag, Sky)* Dienstag, 02 Uhr: WWE Raw (Wrestling, Dazn)* Dienstag, 20 Uhr: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (Fußball. DFB Pokal, 2. Runde, Sport 1)* Dienstag, 17,35 Uhr: Weltcup in Madonna (Ski Alpin, Eurosport)* Dienstag, 21 Uhr: Arsenal London - Manchester Citry (Fußball, Ligapokal, England, Dazn)* Mittwoch, 20.45 Uhr: Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Fußball, DFB-Pokal, 2. Runde, Sky)* Donnerstag, 01.25 Uhr: Racing Club Boca Juniors (Fußball, Copa Libertadores, Viertelfinale, Rückspiel, Dazn und sportdigital)* Freitag, 22.30 Uhr: New Orleans - Minnesota Vikins (American Football, NFL, Dazn)* Samstag, 14.55 Uhr: Vilsbiburg - Stuttgart (Volleyball, Bundesliga, Damen, Sport1)* Samstag, 16 Uhr: Exeter Chiefs - Gloucester (Rugby, Premiership, Dazn)* Samstag, 20.30 Uhr: Ulm - Oldenburg (Basketball-Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 14.50 Uhr: Thüringer HC - Borussia Dortmund (Handball, Bundesliga, Damen, Eurosport)