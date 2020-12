HBO Max startet bei Roku

Vermischtes

Der Streamingdienst und der Gerätehersteller haben das Kriegsbeil begraben.

Fortschritte für den jungen Streamingdienst von WarnerMedia: Roku und HBO Max haben eine Vereinbarung über die Verbreitung des Bezahldienstes getroffen – sieben Monate nach dem offiziellen Start. HBO Max wird seit Donnerstag bei Roku zu sehen sein. Durch diesen Deal ist HBO Max nun auf allen wichtigen amerikanischen Over-the-Top-Plattformen vertreten. Aktuell zählte der Dienst 46 Millionen aktive Nutzer.Die Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben, aber beide Seiten erklärten, sie seien froh, endlich ihre Differenzen beigelegt zu haben. Für WarnerMedia ist der Deal wichtig, denn am 25. Dezember wird man dort den Kinofilm «Wonder Woman 1984» mit Gal Gadot in der Hauptrolle streamen. Zusätzlich werden im kommenden Jahr alle Kinofilme zeitgleich auch bei HBO Max laufen.Mit dieser Vereinbarung wird auch HBO aus dem Roku-Store verschwinden. Nutzer, die diese App haben, werden automatisch die HBO Max-App bekommen. "Wir glauben, dass alle Unterhaltungsangebote gestreamt werden, und wir sind begeistert, mit HBO Max zusammenzuarbeiten, um ihre unglaubliche Bibliothek kultiger Unterhaltungsmarken und ihre Blockbuster-Kinofilme in die Roku-Haushalte mit mehr als 100 Millionen Menschen zu bringen, die Roku zur Nummer eins der TV-Streaming-Plattformen in Amerika gemacht haben", sagte Scott Rosenberg, SVP des Plattformgeschäfts von Roku, in einer Erklärung.