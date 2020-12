«Proud»-Macher unterzeichnen Disney-Vertrag

US-Fernsehen

Die Macher von «The Proud Family» haben nun einen Exklusiv-Vertrag.

Bruce W. Smith und Ralph Farquhar, am besten bekannt als zwei der ausführenden Produzenten hinter der kultigen animierten Sitcom, haben einen mehrjährigen Vertrag mit Disney unterzeichnet. Im Rahmen dieses Kontraktes werden die beiden Animations- und Live-Action-Serien und -Filme für Disneys Branded Television Division produzieren und dabei mit den Disney Channels und Disney+ zusammenarbeiten.Als Teil ihrer Vereinbarung wird dem Duo eine separate Finanzierung zur Verfügung gestellt, um aufstrebende Talente zu finden und zu entwickeln sowie einzigartige Projekte und Persönlichkeiten zu Disney zu bringen. "Es spricht Bände, dass die talentierten Geschichtenerzähler Ralph und Bruce Disney als Heimat für ihre grenzenlose Kreativität und ihren inspirierten sozialen Kommentar gewählt haben, ganz zu schweigen von ihrem Engagement bei der Identifizierung aufstrebender Talente, denn praktisch jedes Studio und jede Plattform hat sich an die beiden gewandt. Wir sind stolz, sie als Mitglieder unserer Familie zu haben", sagte Gary Marsh, Präsident und Chief Creative Officer von Disney Branded Television.Die Beiden produzierten die beiden Staffeln der Serie «The Proud Family», die zwischen 2001 und 2005 beim Disney Channel lief. Sie stehen auch hinter der neuen Disney+-Serie «The Proud Family: Louder and Prouder». "Wir sind sehr glücklich, unsere Beziehung mit Disney fortzusetzen und freuen uns darauf, noch mehr wirklich authentische und vielfältige Geschichten und Charaktere für das Publikum auf der ganzen Welt zu erschaffen", so Smith und Farquhar in einer gemeinsamen Erklärung.