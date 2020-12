Unvergleichlicher Abend im Ersten mit über 13 Millionen «Tatort»-Zuschauern

Quotennews

Bereits das «ARD extra» war mit großem Abstand die am meisten gefragte Ausgabe überhaupt.



Wie so oft in den vergangenen Tagen eröffnete einzur Corona-Lage die Primetime im Ersten. Diesmal informierten sich 11,72 Millionen Menschen zum aktuellen Geschehen. Somit wurde die Reichweite von 5,69 Millionen am vergangenen Freitag mehr als verdoppelt. So viele Zuschauer hatten nie zuvor zur Sondersendung eingeschalten. Dies spiegelte sich im herausragenden Marktanteil von 31,4 Prozent wider. Auch die 2,93 Millionen Jüngeren übertrafen mit ausgezeichneten 25,9 Prozent Marktanteil alle vorherigen Ergebnisse mit großem Vorsprung.Verspätet startete schließlich deraus Münster. Im Burggraben eines Wasserschlosses wurde eine Leiche in Ritterrüstung gefunden. Das Ermittlerduo Thiel und Boerne versuchte, den Fall aufzuklären. Der Krimi profitierte vom starken Start in den Abend und erreichte somit 13,60 Millionen Fernsehende. Mehr Zuschauer waren zuletzt im April 2017 beim «Tatort: Fangschuss» dabei. Im Vergleich zur Vorwoche gewann der Sender knapp fünf Millionen neue Interessenten. Dem Ersten war zudem eine überragende Quote von 36,5 Prozent sicher. Ebenso stark lief es bei den 3,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die exzellente 28,5 Prozent Marktanteil ergatterten.Das große Thema beiwar der bevorstehende harte Lockdown in Deutschland. Die Moderatorin hatte unter anderem Armin Laschet und Manuela Schwesig zu Gast. Weiterhin blieb ein Publikum von 5,53 Millionen Zuschauern auf dem Sender. Dies ermöglichte der Sendung mit sehr hohen 20,2 Prozent die beste Quote seit März. Hervorragende 13,7 Prozent kamen auch bei den 1,15 Millionen Jüngeren zustande. Selbst dieab 23.00 Uhr erreichten noch 3,24 Millionen Fernsehende und eine hohe Sehbeteiligung von 15,9 Prozent. Bei den 0,71 Millionen jüngeren Fernsehenden wurden starke 11,2 Prozent Markanteil ermittelt.