Primetime-Check

Am Samstagabend musste sich «Das Supertalent» mit «Das Duell um die Welt» messen, das Erste zeigte mehrere Krimis, das ZDF Ein Herz für Kinder. Wie haben sich die Shows geschlagen?

Beginnend mit den öffentlich-rechtlichen Angeboten war die Ausbeute im Ersten vorerst brauchbar, jedoch schnell abfallend. Der Krimibrachte 5,36 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,9 Prozent. Für die Zielgruppe ergaben sich 0,7 Millionen Rezipienten und ein Anteil von 8,6 Prozent. Diese noch guten Ergebnisse schlugen zusehends ins negative um. Beim folgendenkonnten nur noch 2,68 Millionen Zuschauer gesamt und 0,28 Millionen in der Zielgruppe gemessen werden.Im ZDF setzte man auf die Show. In Zahlen blieb das Zweite jedoch hinter dem Ersten stehen. Nahezu gleichwertige 5 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und erzielten so im Gesamten einen Marktanteil von 17,1 Prozent. In der Zielgruppe konnten 0,77 Millionen Zuschauer gebunden werden und es ergab sich ein Anteil von 9,5 Prozent.Auf Sat.1 setzte sich die «Harry Potter»-Reihe mit dem ersten Teil des finalen Films um diefort. Es schalteten eher maue 1,38 Millionen Zuschauer gesamt und 0,77 Millionen aus der Zielgruppe ein. Die Marktanteile von 4,7 und 9,5 Prozent müssen für Sat.1 zu wenig sein. Direkt im Anschluss war dannzu sehen. Der Film mit Keanu Reeves fiel auf 0,6 und 0,3 Millionen Zuschauer. Die Anteile sanken auf 5,1 und 7,2 Prozent.Bei RTL muss man sich langsam um dasSorgen machen. Zur Primetime schalteten nur noch 2,69 Millionen Zuschauer ein, in der Vorwochen waren das noch 3,03 Millionen. In der Zielgruppe verschlechterte sich der Wert zur Vorwoche von 1,14 auf 0,96 Millionen Rezipienten. Folglich ergaben sich bedenkliche Anteile von 7,9 im Gesamten und 12,8 Prozent in der Zielgruppe.Der Samstag war jedoch nicht per se für Shows im Privatfernsehen schlecht anzusehen. Sender ProSieben macht es da mit demvor. Zwar schalteten „nur“ 1,49 Millionen Gesamtzuschauer ein, das ist jedoch einen konstanter Wert über nahezu alle Shows seit 2018. Auch in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ergab sich ein ebenso konstanter Wert von 1,16 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile von 5,9 und 16,1 Prozent sind gerade in der Zielgruppe durchaus als gut zu bewerten.Bei Kabel Eins schalteten 0,85 bzw. 0,83 Millionen Zuschauer für eine Doppelfolgeein. In der Zielgruppe waren es davon dann jeweils 0,24 Millionen Zuschauer. Die Anteile von 2,6 respektive 2,7 Prozent gesamt und 2,9 Prozent in der Zielgruppe werden keine Freudensprünge beim Sender auslösen können. Etwas besser lief es da bei VOX und dem ausgestrahlten Film. Die Gesamtzahl der Zuschauer belief sich auf 1,19 Millionen Zuschauer und aus der Zielgruppe fanden 0,50 Millionen den Weg zu VOX. Die Marktanteile lagen daher bei 3,8 Prozent und doch ordentliche 6,0 Prozent in der Zielgruppe. RTLZWEI startete mitin die Primetime und konnte insgesamt 1,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für sich gewinnen. Der Zielgruppenanteil betrug ordentliche 6,0 Prozent. Ab 22:20 Uhr ging es mitweiter. Der Horrorfilm behielt 0,77 Millionen Seher. Die Quote sank auf leicht unterdurchschnittliche 4,5 Prozent.